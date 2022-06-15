أبرزها«جمال علام راجل مؤدب ولا يصلح لإدارة الكرة المصرية» تصريحات نارية أطلقها مرتضي منصور

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القاهرة في الأربعاء 15 يونيو 2022 04:46 مساءً - محمد السيد - /704612/أبرزهاجمال-علام-راجل-مؤدب-ولا-يصلح-لإدارة-الكرة-المصرية-تصريحات-نارية-أطلقها-مرتضي-منصور

أعلن مرتضى منصور رئيس نادى الزمالك موعد اعادة افتتاح قناة النادى من جديد، وعن غياب طارق حامد لاعب الفريق عن التدريبات الجمعية منذ أشهر.

ويرصد دوت الخليج التفاصيل:

موعد أفتتاح قناة الزمالك الجديدة

وقال مرتضي منصور: يوم الجمعة 17 يونيو أفتتاح قناة الزمالك الجديدة، وكل الطيور المهجرة رجعت تاني.

وتابع مرتضي منصور: أحنا نادي الزمالك الماضي والحاضر فى كل وقت، سوف نستعين ببعض الشباب في قناة الزمالك"

جماهير الزمالك

وأردف مرتضي منصور: الفتنة بين جماهير الزمالك، بعمل كل ده علشان الزمالك لو عليه انا عايز أمشي".

طارق حامد

ووأصل مرتضي منصور: طارق حامد قبل ما يسافر إسبانيا جاء لي إلى مكتبي وقال أنه سوف يسافر إلى دبي من أجل معرفة آخر تطورات الإصابة ومنذ شهر لا أعرف عنه أي شئ.

مرتضي منصور يكشف الأسماء العاملين بقناة الزمالك

- خالد الغندور يظهر يومين على قناة الزمالك

- أحمد جمال يظهر يومين على قناة الزمالك

- طارق يحي يظهر يومين على قناة الزمالك

- كريم أبو حسين يظهر يوما واحدا على قناة الزمالك

-ظهور خالد لطيف ومصطفى يونس وجمال عبد الحميد في يوم واحد على قناة الزمالك، و استمرار برنامج نيرة الأحمر.

وتابع مرتضي منصور: كاميرا قناة نادي الزمالك ستتواجد خلال 24 ساعة في اليوم لمتابعة كل ما يحدث داخل نادي الزمالك.

وتابع: مرتضي منصو: سيتم عمل اجتماع مجلس إدارة نادي الزمالك كل يوم جمعة مع الشركة المسئولة عن القناة لمتابعة التطورات داخل قناة الزمالك والخريطة الخاصة بالبرامج.

مرتضي منصور عن النادي الأهلي

ووأصل مرتضي منصور: غير مسموح لأي شخص يظهر على قناة الزمالك من الإعلاميين أن يهاجم النادي الأهلي ومن يفعل ذلك يظل في البيت أفضل.

مرتضي منصور عن جمال علام

مرتضي منصور: جمال علام راجل مؤدب ولا يصلح لإدارة الكرة المصرية.

مرتضي منصور: مش عاوزين نعمل مشاكل للبلد في الوقت الصعب اللي بنمر بيه.

مرتضي منصور عن جماهير الزمالك

وقال مرضي منصور: 99% من جمهور الزمالك محترم وبيدعم الفريق والـ 1% الباقيين بيقبضوا وبيشتغلوا لصالح ناس معينة ومش فارق معانا الانتقادات.

الأهلي والزمالك

وتابع مرتضي منصور: مصر بالنسبالي رقم واحد والدربكة على الأهلي والزمالك.

الدوري المصري

ووأصل مرتضي منصور: جدول الدوري المصري غير منتظم وأتمنى أن تظل الروح الرياضية بين الجميع مستمرة.

قناة الزمالك

وأردف مرتضي منصور: قناة الزمالك بيت كل الزملكاوية ولازم يكون التنافس شريف .

مرتضي منصور عن الأهلي

وأستكمل مرتضي منصور: لو الأهلي تعدى الحدود هنعدي مرة وأتنين وبعد كدا هنشتكي للشركة المتحدة.

كريم شحاتة

مرتضي منصور: كريم حسن شحاتة بيقول أن في لاعيبة كلمته بتشتكي من فيريرا وكل الكلام دا كذب وأفتراء.

الشركة المتحدة

مرتضي منصور:تحدثنا مع الشركة المتحدة عن أخطاء أحمد الشناوي ولو عاوز تجامل الأهلي روح أشتغل في قناة النادي وخلاص.

أحمد الشناوي

وقال مرتضي منصور: الحكم أحمد الشناوي هو صانع الفتنة بين جماهير الأهلي والزمالك.

مرتضي منصور: بقول لأحمد الشناوي مش ليك دعوة بنادي الزمالك نهائي.

مرتضي منصور: رئيس مجلس أمناء قناة الزمالك سيكون أخونا مرتضى منصور اللي تاعب ناس كتير.

مرتضي منصور عن برنامج مسئوليتي

مرتضي منصور: برنامج على مسئوليتي الخاص بالإعلامي أحمد موسى هو قناة الأهلي 2.

مرتضي منصور: سيتم الاستعانة ببعض مسئولي صفحات السوشيال ميديا الزملكاوية في قناة الزمالك.

مرتضي منصور عن لاعبي الزمالك

مرتضي منصور: لاعيبة الزمالك حزينة نفسياً بسبب خسارة منتخب مصر أمام أثيوبيا.

مرضي منصور: الاتحاد الأفريقي تواصل مع الاتحاد المصري لكرة القدم في شهر مارس الماضي من أجل الرخص الخاصة بالأندية المصرية المشاركة في بطولات أفريقيا.

مرتضي منصور: مسئولي الاتحاد المصري لكرة القدم قاموا بإخفاء الخطاء ولا يتحدثوا معنا نهائيا.

مرتضي مرتضي: الاتحاد الأفريقي تواصل معنا يوم 12 يونيو بشأن الرخص الخاصة بالأندية.

مرتضي منصور يقدم شكوي ضد الاتحاد المصري

مرتضي منصور: قررت عمل شكوى في الاتحاد المصري لكرة القدم للكاف بشأن إخفاء الخطاب الأخير من الكاف بشأن الرخص.

مرتضي منصور عن هاني أبو ريدة

مرتضي منصور: بشكر هاني أبو ريدة على دعم نادي الزمالك في هذا الأمر.