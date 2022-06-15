انت الان تتابع تفاصيل خبر بنك القاهرة يطرح قرض شخصي بمليون ونصف.. "هتسدد على 12 سنة" حصرياً على موقعنا

القاهرة في الأربعاء 15 يونيو 2022 04:46 مساءً - محمد السيد - /704613/بنك-القاهرة-يطرح-قرض-شخصي-بمليون-ونصف-هتسدد-على-12-سنة

طرح بنك القاهرة قرض شخصي بقيمة مليون ونص وفترة سداد طويلة تصل إلى 12 سنة ضمن قروض بنك القاهرة التى يقدمها لمساعدة عملائه في متطلبات الحياة خاصة ممن يقبلون على فتح مشروعات، ويريدون التقديم على القرض الشخصي من بنك القاهرة بشروط بسيطة، ويقدم دوت الخليج تفاصيل القرض الشخصي من بنك القاهرة.

قرض بنك القاهرة

يمنح بنك القاهرة القرض بحد أدنى 5 آلاف جنيه مصرى وبحد أقصى 1,500,000 جنيه مصرى، وتكون مدة سداد القرض من 84 شهرًا إلى 144 شهرًا، ويقدم القرض بتعهد تحويل المرتب على بنك القاهرة لضمان السداد.

الأوراق المطلوبة للحصول على قرض بنك القاهرة

- بطاقة الرقم القومي.

- إيصال مرافق سواء كان (غاز_ مياه _ كهرباء _ فاتورة تليفون) حديثة.

-تعهد بتحويل الراتب او القسط على بنك القاهرة

- بيان بمفردات راتب الموظف بالقطاع الخاص

شروط بنك القاهرة للحصول على القروض

- يكون الحد الأدنى للراتب الشهرى 1000 جنيه مصرى.

- يكون الحد الأدنى لعمر المتقدم للحصول على القرض الشخصى.

- يتراوح عمر المتقدم من 21 سنة 60 سنة.