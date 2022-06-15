موسيماني: لم يجبرنى أحد على الرحيل.. والأهلى أكبر فريق فى أفريقيا

احمد وائل عمر - القاهرة في الأربعاء 15 يونيو 2022 04:26 مساءً - كشف الجنوب أفريقى بيتسو موسيمانى المدير الفنى للنادى الاهلى كواليس رحيله عن القلعة الحمراء فى حواره مع الصفحة الرسمية للنادى.

وقال موسيماني في تصريحاته لصفحة الاهلى الرسمية : في البداية أحب ان أوجه الشكر لرئيس النادي لثقته بي ، واحضاري الي هنا ، واتخاذ قرار بتعييني وهو قرار لم يحبذه الجميع وقتها ، ولكنه امن بي وبقدرتنا علي النجاح معا علي المستوى الدولى ، لقد كانت فرصة عظيمة لي تدريب الأهلي ، هو اكبر فريق في القارة الافريقية ، وتم تكريمنا كأكبر نادي في افريقيا ، وهو ما يظهر القيمة الكبيرة للفريق

واضاف موسيماني : كان شرف لي ان ادرب هذا الفريق ، لا يوجد الكثير من المدربين في العالم يحظون بمثل هذه المهمة ، هذا النادي يعني لي الكثير ، اتيت الي هنا بعدما حصدت لقب افريقيا مع صن دوانز وشاركت في كأس العالم ، وان احقق نفس البطولة واسير علي نفس الدرب مع الأهلي واصل للنهائي 3 مرات متتالية وهذا يعني لي الكثير

وشدد موسيماني : اود ان استغل هذه الفرصة واشكر الجميع في الأهلي ، الأندية عندما تنهي ارتباطها بالمدربين يوجد دائما طرف يشعر بالاستياء ، ولكن في الأهلي نحن نحترم بعض ونحترم تعاقداتنا مع نهاية العلاقة ، لم يجبرني احد علي الرحيل لدي ذكريات خاصة مع الأهلي

وقضى موسيمانى 620 يوماً على رأس القيادة الفنية للأهلى بما يعادل عاماً وثمانية أشهر و 12 يوماً منذ توليه المسئولية الفنية في 1 أكتوبر 2020 خلفاً للسويسرى رينيه فايلر المدير الفني السابق للقلعة الحمراء.

وإجمالا لعب الأهلى فى عهد الجنوب أفريقى بيتسو موسيمانى المدير الفنى للفريق 102 مباراة، حقق الفوز فى 65 وتعادل فى 26 لقاء، وخسر 11 مباراة، وسجل 194 هدفا وتلقت شباكه 79.

توج موسيماني مع الأهلي بـ7 بطولات، هي "دوري أبطال أفريقيا مرتين، والسوبر الأفريقي مرتين، وكأس مصر مرة، كما قاد المارد الأحمر لتحقيق الميدالية البرونزية فى كأس العالم للأندية مرتين على التوالى".

وخسر المدرب الجنوب أفريقى لقب بطولة الدورى المصرى مع الأهلى الموسم الماضى لصالح الزمالك وخسر بطولة السوبر لصالح الطلائع بركلات الترجيح، وخسر بطولة دوري أبطال أفريقيا لصالح الوداد المغربى فى المباراة النهائية.