رئيس الوزراء يتابع مع وزيرى السياحة والآثار والطيران المدنى حركة السياحة الوافدة

حمدي عبدالله - القاهرة في الأربعاء 15 يونيو 2022 04:25 مساءً - عقد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اجتماعا مع الدكتور خالد العناني، وزير السياحة والآثار، والطيار محمد منار، وزير الطيران المدني، لبحث جهود دفع قطاعي السياحة والطيران، ومتابعة حركة السياحة الوافدة.

وأكد رئيس الوزراء على اهتمام الدولة المصرية بتبني كل الاجراءات الممكنة لزيادة السياحة الوافدة، ودفع قطاع السياحة الذي يعد رافدا رئيسيا للاقتصاد الوطني، لاسيما في ظل ما تتمتع به مصر من مقومات واعدة في هذا الصدد.

وصرح السفير نادر سعد، المتحدث باسم رئاسة مجلس الوزراء، بأن وزير السياحة والآثار، عرض خلال الاجتماع جهود الوزارة للترويج للمقاصد السياحية المصرية، لجذب حركة السياحة العالمية، وتعويض تأثر اعداد السائحين من روسيا واوكرانيا نتيجة الأزمة الراهنة.

كما عرض وزير الطيران المدني جهود الوزارة للارتقاء بالخدمات المقدمة في هذا المرفق والنهوض بمنشآته، بما يمثل داعما لقطاع السياحة بصورة مباشرة، حيث تناول استعدادات تشغيل مطار سفنكس الدولي قريبا، وجهود تطوير عدد آخر من المطارات، مثل مطارى شرم الشيخ وسانت كاترين.

وأضاف المتحدث الرسمي أن الاجتماع استعرض الاليات المقترحة من وزيري السياحة والطيران، لتسيير رحلات الطيران منخفض التكاليف، والعديد من الحوافز الأخرى، حيث اكد وزير الطيران أنه تمت مخاطبة مسئولي شركات الطيران المتخصصة لتوفير طيران منخفض التكاليف، بعدد واف من الطائرات.