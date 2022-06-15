الرعاية الصحية تعلن تجديد تسجيل 13 مركزا ووحدة طب أسرة بالأقصر والإسماعيلية

جدة - نرمين السيد - أعلنت الهيئة العامة للرعاية الصحية، عن تجديد تسجيل 13 مركز ووحدة طب أسرة، تابعين للهيئة بـ"الأقصر، الإسماعيلية"، ثانى وثالث محافظات تطبيق منظومة التأمين الصحى الشامل، لدى الهيئة العامة للاعتماد والرقابة الصحية، لتقديم خدمات المنظومة للمنتفعين بأعلى معايير الجودة العالمية.





وأوضحت الهيئة، أنه تم تجديد تسجيل 8 مراكز ووحدات طب أسرة تابعة للهيئة بالإسماعيلية، وهم: "حى السلام، الشهداء، السلام والمحطة، السبع أبار شرقية، الظاهرية، الكيلو 11، السعيدية، العهدة"، بالإضافة إلى 5 وحدات طب أسرة بالأقصر وهم: "حاجر المحاميد قبلى، أبو دغار، القرايا، الهنادى، القباحى الغربى".

وقال الدكتور أحمد السبكى رئيس الهيئة العامة للرعاية الصحية، مساعد وزير الصحة والسكان، المشرف العام على مشروع التأمين الصحى الشامل، إن نجاح تجديد تسجيل مراكز ووحدات طب الأسرة جاء لمطابقتها معايير التسجيل الموضوعة من قِبل الهيئة العامة للاعتماد والرقابة الصحية، والتى تغطى الأنشطة الصحية لضمان تقديم خدمات صحية متطورة ذات جودة عالمية بجميع المنشآت الصحية، ومواكبتها لآخر مستجدات الجودة والسلامة العالمية، لتكون الركيزة الأساسية لتقديم خدمات صحية آمنة للمرضى وذويهم من منتفعى التأمين الصحى الشامل.

وأضاف، أن حصول المنشآت الصحية التابعة للهيئة على درجات التسجيل والاعتماد يضمن تطبيقها معايير الجودة، وهى خطوة رئيسية فى تطوير الخدمات الصحية بمنظور جديد يضع سلامة المرضى وذويهم والعاملين والمجتمع ككل على رأس الأولويات، ويؤكد رؤية الهيئة وأهدافها الاستراتيجية نحو تقديم فكر طبى جديد لمنتفعى التأمين الصحى الشامل يعتمد على تطبيق المعايير العالمية.

وأكد السبكى، أن تجديد تسجيل المنشآت الصحية سالفة الذكر لدى الهيئة العامة للاعتماد والرقابة الصحية إنما يعد تكليلًا لجهود العاملين بها، ولجهود من ساهم من العاملين بالهيئة وفروعها بالأقصر والإسماعيلية، موجهًا الشكر والتهنئة لجميع العاملين بمراكز ووحدات طب الأسرة سالفة الذِكر، ولكل من ساهم برئاسة الهيئة وفرعيها فى الوصول إلى هذا الإنجاز، وإصرارهم فى الحفاظ على تقديم أفضل أداء فى الخدمات الطبية، بما يحقق رضاء المنتفعين من النظام الصحى كهدف إستراتيجى لرؤية الهيئة ورؤية مصر 2030.