بالأرقام.. متوسط درجات طلاب أولى وثانية ثانوى فى الامتحان الإلكترونى

جدة - نرمين السيد - كما نشر الوزير نماذج من مستويات أداء الطلاب فى عدد من المواد الدراسية، وقال فى منشوره عبر صفحته الشخصية على "فيسبوك": "قد يكون من المفيد أن نرى لمحات من تقارير أداء الطلاب على مستوى الجمهورية فى الصفين الأول والثانى الثانوى، التى تم تصحيحها بدون عنصر بشرى وبعدالة وبدون غش".

وبين تقرير أداء طلاب الصف الأول الثانوى، ارتفاع متوسط درجات الطلاب فى مادتى اللغة العربية واللغة الأجنبية الثانية، أما فى باقى المواد فكان متوسط الدرجات يقترب من نسبة 50%.

أما تقرير أداء طلاب الصف الثانى الثانوى، فبين أن نسب متوسط درجات الطلاب تتراوح بين 50 و68%.

أما عن نماذج من مستويات أداء الطلاب فى بعض المواد الدراسية، فجاءت كالتالى:

أداء طلاب الصف الأول الثانوى فى مادة اللغة العربية

أداء طلاب الصف الأول الثانوى فى مادة الفيزياء

أداء طلاب الصف الأول الثانوى فى الجغرافيا

أداء طلاب الصف الأول الثانوى فى الكيمياء

أداء طلاب الصف الثانى الثانوى فى مادة اللغة العربية

أداء طلاب الصف الثانى الثانوى فى مادة علم النفس والاجتماع

أداء طلاب الصف الثانى الثانوى فى الجغرافيا

أداء طلاب الصف الثانى الثانوى فى الجبر والتفاضل وحساب المثلثات

امتحانات الصفين الأول والثانى الثانوى

وأدى طلاب الصفين الأول والثانى الثانوى، امتحانات نهاية العام الدراسى 2021/2022، خلال الفترة من 11 إلى 26 مايو الماضى.

وقررت وزارة التربية والتعليم خلال الفصل الدراسى الثانى، الجمع بين الامتحانات الورقية والإلكترونية لطلاب الصفين الأول والثانى الثانوى، إذ أجاب الطلاب على الأسئلة المقالية التى تمثل نسبة 30% من الامتحانات ورقيا، وتولت المدارس تنظيم هذه الامتحانات وتصحيحها.

وبالنسبة للأسئلة الموضوعية "الاختيار من متعدد" التى تمثل نسبتها 70% من أسئلة الامتحانات، فأجاب عنها الطلاب إلكترونيا باستخدام أجهزة "التابلت" المسلمة لهم، وتولت وزارة التربية والتعليم تنظيم هذه الامتحانات وعملية التصحيح الإلكترونية وإرسال النتائج للمدارس لتجميعها مع نتائج الامتحانات الورقية.

وأجاب الطلاب على الأسئلة المقالية ورقيا خلال الثلث الأول من زمن الإجابة لكل امتحان، بعدها أجابوا على أسئلة الاختيار من متعدد إلكترونيا خلال ثلثى الوقت المتبقيين.

وخلال الفترة بين 31 مايو و1 يونيو، أدى الطلاب الذين واجهوا مشكلات تقنية خلال الامتحانات الإلكترونية وكذلك الذين تعرضوا لأعذار قهرية حالت دون حضورهم الامتحانات، امتحان الفرصة البديلة ورقيا فقط، وتم تنظيم هذه الامتحانات على مستوى المدارس.