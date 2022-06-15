انت الان تتابع تفاصيل خبر بالأرقام.. وزير التعليم يعلق على تراجع معدلات النجاح بأولى وثانية ثانوي حصرياً على موقعنا

القاهرة في الأربعاء 15 يونيو 2022 03:49 مساءً - محمد السيد - /704562/بالأرقام-وزير-التعليم-يعلق-على-تراجع-معدلات-النجاح-بأولى-وثانية-ثانوي

علق الدكتور طارق شوقي وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، على ما يترد على صفحات التواصل الاجتماعي بشأن نتيجة طلاب الصفين الأول والثاني الثانوي بامتحانات الفصل الدراسي الثاني.

وأعلنت المدارس الثانوية بالمديريات التعليمية، نتيجة امتحانات نهاية العام لطلاب الصفين الأول والثاني الثانوي، بالتقديرات وليس بالدرجات.

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ونشر الدكتور طارق شوقي تحليل ورسم بيانات بآداء طلاب الصفين الأول والثاني الثانوي بامتحانات الفصل الدراسي الثاني.

وقال وزير التربية والتعليم، في تصريحات صحفية عبر أحد جروبات التعليم: "قد يكون من المفيد أن نرى لمحات من تقارير أداء الطلاب على مستوى الجمهورية في الصفين الأول والثاني الثانوي في الامتحانات الإلكترونية التي يتم تصحيحها بدون عنصر بشري وبعدالة وبدون غش.

وعقدت وزارة التربية والتعليم والتعليم، امتحانات الفصل الدراسي الصاني لطلاب الصفين الأول والثاني الثانوي، "إلكترونيا وورقيا"، حيث تم الامتحان بنظام 30% من الأسئلة موضوعية ومقالية، وتكون ورقية، تم وضعها من معلمي المواد بإشراف من الإدارة التعليمية.

بينما تم الامتحان بنسبة70% بنظام الأسئلة الإلكترونية، على التابلت وتكون الاسئلة اختيار من متعدد، وتم تصحيحها إلكترونيا.

وقال وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، عبر الجروب، إنه تم تصحيح امتحانات الفصل الدراسي الثاني لطلاب الصفين الأول والثاني الثانوي إلكترونيا بالكامل، بينما الأسئلة المقالية والتي عقدت ورقيا تم تصحيحها من قبل معلمي المواد بالمدارس.

وعقدت وزارة التربية والتعليم، امتحانات الفصل الدراسي الثاني، للصف الثاني الثانوي، خلال الفترة من الخميس 12 مايو وحتى الخميس 26 مايو.

بينما أجريت امتحانات الصف الأول الثانوي خلال الفترة من الأربعاء 11 مايو وحتى الأربعاء 25 مايو.

وأضاف وزير التربية والتعليم، إن نشر أمثلة واقعية من مستويات الطلاب الحقيقية في بعض المواد، وذلك على النحو التالي: وينطلق ماراثون الثانوية العامة 2022، الاثنين 20 يوليو، بآداء الامتحانات فى المواد الدراسية غير المضافة للمجموع، والتي تعقد بنظام "البوكليت" داخل لجان مؤمنة ومراقبة بالمدارس.

جدول امتحانات الثانوية العامة للمواد الأساسية

الأحد 26 يوليو

اللغة العربية

الثلاثاء 28 يونيو

اللغة الأجنبية الثانية

الأحد 3 يوليو

الكيمياء للشعبة العلمية (علوم/ رياضيات)

الجغرافيا للشعبة الأدبية

الثلاثاء 5 يوليو

الديناميكا للشعبة العلمية رياضيات

الخميس 7 يوليو

اللغة الأجنبية الأولى

ويحصل الطلاب على إجازة بمناسبة عيد الأضحى خلال الفترة من 9 حتى 12 يوليو 2022

الخميس 14 يوليو

الفيزياء للشعبة العلمية (علوم/ رياضيات)

التاريخ للشعبة الأدبية

الأحد 17 يوليو

الجيولوجيا والعلوم البيئية للشعبة العلمية (علوم)

التفاضل والتكامل للشعبة العلمية (رياضيات)

علم النفس والاجتماع للشعبة الأدبية

الثلاثاء 19 يوليو

الجبر والهندسة الفراغية للشعبة العلمية رياضيات

الخميس 21 يوليو

الأحياء البيئية للشعبة العلمية (علوم)

الرياضيات التطبيقية" الاستاتيكا" للشعبة العلمية (رياضيات)

الفلسفة والمنطق للشعبة الأدبية