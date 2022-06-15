انت الان تتابع تفاصيل خبر موسيماني في فيديو الوادع: الأمر مُحزن ولكن لكل شئ نهاية حصرياً على موقعنا

القاهرة في الأربعاء 15 يونيو 2022 03:49 مساءً - محمد السيد - /704607/موسيماني-في-فيديو-الوادع-الأمر-محزن-ولكن-لكل-شئ-نهاية

تحدث الجنوب إفريقي بيتسو موسبماني المدير الفني السابق للنادي الأهلي، عن لحظات وداعه عن الفريق، وعن القرار الصعب الذي اتخذه بالرحيل عن الفريق خلال المرحلة المقبلة، وخوضة تجربة بعيدة عن الفريق الذي يكن له مشاعر طيبة في قبله.

ويرصد دوت الخليج التفاصيل

وقال موسيماني، في فيديو نشره المركز الإعلامي للنادي الأهلي، أن لحظات الوداع للجميع في النادي مؤثرة ومحزنة جداً له، فهو خاض تجربة مميزة مع الفريق الأحمر، ولديه زكريات لا يستطع ان ينساها.

تصريحات موسيماني

وأضاف موسيماني: “لقد تلقيت الدعم الكامل من الجميع في النادي، حتى العاملين يقومون بجمع متعلقاتي الآن، إنهم يشعرون بالحزن، لقد رأيت الدموع في عيونهم عندما أتيت إلى هنا".

وواصل: “لقد كنا نمتن بمشاعر طيبة مع بعضنا البعض لذا فأمر رحيلي هو أمر محزن للجميع ولي أيضاً".

وستكمل: لقد رأيت الدعم من الجميع، فالجماهير كانت تهتف بإسمي في كل مكان نسافر للعب فيه في الخارج، رأيتهم يهتفون لي في أبو ظبي، وفي قطر أيضاً وذلك لأنهم ليس لديهم فرصة للتواجد دائماً في المباريات".

وقال موسيماني: “ في البداية أحب أن أوجه الشكر للجميع على الفترة التي قضيتها داخل النادي الأهلي، فالنادي هو أفضل فريق في القارة السمراء، وتم تكريمنا كأفضل منظومة رياضية في الشرق الأوسط”.

وأضاف: “ لقد كان شرف لي تولي قيادة هذا الفريق الكبي، ولا يوجد شخص محظوظ مثلي بتولي قيادة مثل هذا الفريق الكبير، فعندما توليت مهمة التدريب كان هذا نقطة تحول في مسيرتي التدريبية”.

وواصل: “لقد جئت إلى هنا بعدما حققت لقب دوري الأبطال، وبعد مشاركتي في كأس العالم، وأنا حققت العديد من بطولات الدوري مع صنداونز وكذلك السوبر الإفريقي، ولكن أن تحقق نفس الشئ مع الأهلي هذا أمر مختلف، وأن تصل لنهائي إفريقيا 3 مرات متتالية فهذا إنجاز تاريخي”.

وأوضح: “الأندية عندما تنهي علاقتها مع المدربين، إما أن المدرب مستاء ، أو النادي يكون مستاء وهذا أمر طبيعي يحدث في كل الأندية، لكني لم أر رُقي حدث مثلما حدث معي في إنهاء التعاقد من جانب إدارة النادي”.

واستكمل : “نحن نحترم بعضنا البعض نهاية هذه العلاقة، ولم يجبرني أحد على الرحيل، وحصلت على الاحترام الكامل من الكابتين بيبو وجميع أعضاء مجلس الإدارة، وكذلك من جميع اللاعبين في النادي”.

واستفرد قائلاً: “بيبو يفهم كرة قدم جيداً، وهو ليس مجرد رئيس ناد بل كان لاعب كرة قدم في هذا النادي الكبير، إنه يتفهم الضغط الواقع علينا، وعليه كارئيس أيضا، لذا فأنت تحتاج دائماً لشخص فاهم للوضع ومر بهذه اللحظات من قبل، وهذا سهل العمل معه”.

وأتم: “الخطيب شخص فاهم للأمور ولم يتدخل أبداً في عملي، ولم يقلل مني أبداً، أنا لن اتحدث بكلام جيد لأنني راحل، أو أقول أشياء غير حقيقة، أنا شخص صادق وأقول الحقيقة دائماً، لقد منحني الفرصة، وأمدني بالنصائح عندما احتجتها”.