انت الان تتابع تفاصيل خبر رقص وغناء داخل المسجد.. الأمن يفحص مقطع فيديو لشاب تيك توك حصرياً على موقعنا

القاهرة في الأربعاء 15 يونيو 2022 03:49 مساءً - محمد السيد - /704605/رقص-وغناء-داخل-المسجد-الأمن-يفحص-مقطع-فيديو-لشاب-تيك-توك

تفحص أجهزة الأمن بوزارة الداخلية، مقطع فيديو تداوله العديد على مواقع التواصل الإجتماعي يتضمن قيام شاب بالرقص على أغاني مهرجانات شعبية داخل مسجد.

التحريات

وتتحرى أجهزة الأمن من مكان وتوقيت تصوير الفيديو، تمهيدًا لاتخاذ الإجراءات اللازمة لاعتدائه على قيم المجتمع والثبوت الدينية، فيما لم تتلق أجهزة الأمن أي بلاغات بشأن الواقعة حتى الآن.

رصد مقطع الفيديو

ورصدت المتابعة الأمنية انتشار مقطع فيديو لشاب يرقص داخل مسجد، ويغني في الميكروفون أغنية شعبية، طالب المواطنون بضرورة البحث وراء موقع تصوير الفيديو، ومعاقبة المستهزئين بـ بيوت الله وحرمة مقدساته.

بداية الواقعة

البداية عندما تداول العديد من رواد مواقع التواصل الاجتماعي، مقطع فيديو لأحد شباب تيك توك، أثناء غنائه ورقصه على أحد الأغاني داخل مسجد، بهدف حصد المشاهدات، مما آثار غضب المواطنين، ولم يتثنى لنا التأكد من حقيقة الفيديو.

ضبط عصابة تخصصت فى الإتجار بالهيروين بالقاهرة

نجحت القوات الأمنية لمباحث القاهرة في ضبط عناصر تشكيل عصابى تخصص فى الإتجار بالمواد المخدرةن وذلك بعد مطاردة مثيرة بالشوارع.

بداية الواقعة

ففي أثناء قيام قوة أمنية تابعة لمباحث إدارة تأمين الطرق والمنافذ بمديرية أمن القاهرة بأعمال التأمين بأحد الطرق بدائرة قسم شرطة الشروق تلاحظ لهم قيام قائد إحدى السيارات " نقل" بالدوران للخلف لدى رؤيته لقوات الأمن وفراره من اجل الإفلات من قبضة الشرطة عليه.

مطاردة

وأثناء مطاردته قام بإلقاء كيس من القماش وبفحصه تبين إحتوائــه على عدد 10 أسطوانات حجرية لمخدر الهيروين وزنت 2,5 كيلو جرام، وبإجراء التحريات وجمع المعلومات ومن خلال الإستعانة بالتقنيات الحديثة أمكن تحديد مرتكب الواقعة سائق "له معلومات جنائية" - مقيم بمحافظة الغربية وتبين إختبائه بمنطقة كفر شكر بمحافظة القليوبية تم إستهدافه وضبطه.

اعتراف المتهم

وإعترف بإشتراكه مع زوجته "لها معلومات جنائية" ، وصديقه بتكوين تشكيل عصابى تخصص نشاطه الإجرامى فى الإتجار بالمواد المخدرة ، حيث تم إستهدافهما وضبطهما وأكدا ما جاء بأقوال المتهم الأول، وتم بإرشاده ضبط السيارة المستخدمة فى إرتكاب الواقعة بمكان إخفائها بإحدى الدروب الجبلية بطريق الإسماعيلية تم إتخاذ الإجراءات القانونية.