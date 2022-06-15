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القاهرة في الأربعاء 15 يونيو 2022 03:49 مساءً - محمد السيد - /704601/مرتضي-منصور-يكشف-مخطط-طارق-حامد-للرحيل-عن-الزمالك-ذهب-لدبي-ولم-يعد

أكد المستشار مرتضي منصور رئيس نادي الزمالك، أن طارق حامد لاعب وسط الفريق، منذ أشهر متغيب عن التدريبات الجماعية للفارس الأبيض.

ويرصد دوت الخليج التفاصيل:

وقال مرتضي منصور: طارق حامد قبل ما يسافر إسبانيا جاء لي إلى مكتبي وقال أنه سوف يسافر إلى دبي من أجل معرفة آخر تطورات الإصابة ومنذ شهر لا أعرف عنه أي شئ.

وتابع مرضي منصور: 99% من جمهور الزمالك محترم وبيدعم الفريق والـ 1% الباقيين بيقبضوا وبيشتغلوا لصالح ناس معينة ومش فارق معانا الانتقادات.

وواصل مرتضي منصور: مصر بالنسبالي رقم واحد والدربكة على الأهلي والزمالك.

وأردف مرتضي منصور: جدول الدوري المصري غير منتظم وأتمنى أن تظل الروح الرياضية بين الجميع مستمرة.

نتيجة مباراة الزمالك ضد الداخلية

حقق نادي الزمالك فوزًا صعبُا على فريق الداخلية وذلك ضمن منافسات دور الـ 32 من بطولة كأس مصر، ليصعد الفريق الأبيض إلى دور الـ 16.

وحول فريق الزمالك تأخره بهدف إلى فوز في الأشواط الإضافية بنتيجة 1-2.

وباغت فريق الداخلية نادي الزمالك بهدف ف الدقييقة 3 من عمر المباراة التي تقام الآن على ملعب ستاد القاهرة الدولي، ضمن منافسات دور الـ 32 من كأس مصر.

وأحرز هدف فريق الداخلية سمير فكري، بعدما انفرد بحارس الزمالك محمد عواد، بعد تمريرة والذي نجح في مراوغته والانفراد تماما بمرمى الزمالك، ليضع الكرة في شباك الفريق الأبيض.

وفي شوط المباراة الثاني استطاع سيف فاروق جعفر إحراز هدف التعادل بعد تسديدة من خارج منطقة الجزاء، سددها على يمين حارس الداخلية.

وانتهى الوقت الأصلي بالتعادل الإيجابي لتتجه المباراة إلى الأشواط الإضافية، حيث تمكن أشرف بن شرقي في إحراز الهدف الثاني لنادي الزمالك.

مواعيد مباريات الزمالك

الجولة الـ20 الأهلي والزمالك يوم 19 يونيو القادم باستاد السلام.

الجولة الـ21 الزمالك والإسماعيلي يوم السبت 28 مايو باستاد القاهرة في التاسعة مساء.

الجولة الـ22 البنك الأهلي والزمالك يوم الأربعاء 22 يونيو باستاد المقاولون العرب في السابعة مساء.

الجولة الـ23 الزمالك وسيراميكا كليوباترا يوم الثلاثاء 28 يونيو باستاد القاهرة في التاسعة والنصف مساء.