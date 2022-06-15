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القاهرة في الأربعاء 15 يونيو 2022 03:49 مساءً - محمد السيد - /704600/الرئيس-الأمريكي-يطالب-شركات-النفط-بتفسير-نقص-البنزين-فى-السوق

أفادت وكالة رويترز، بأن الرئيس الأمريكي جو بايدن طالب، يوم الأربعاء، من شركات النفط بتقديم تفسيرات حول عدم ضخها المزيد من البنزين فى السوق مصعدا نبرته الانتقادية للقطاع ويأتي ذلك فى الوقت الذي يواجه فيه الرئيس الأمريكي ضغوط بسبب ارتفاع الأسعار

دوت الخليج

خطاب بايدن لشركات النفط

ووفق نسخة من الخطاب أطلعت عليها رويترز فقد وجه بايدن خطاب مكتوب لمسؤولين تنفيذين لشركات "ماراثون بتروليوم كورب" و "فاليرو إنيرجي" و " إكسون موبيل" شاكيا من أن خطواتهم حول تخفيض عمليات تكرير النفط من أجل زيادة أرباحها.

وقال بايدن:" فى وقت الحرب، ليس من المقبول تحميل هوامش ربح المصافى الأعلى من المعتاد على الأسر الأميركية" مضيفا أن :"نقص التكرير يؤدي إلى ارتفاع أسعار البنزين بمعدل أسرع من أرتفاع أسعار النفط".

وأضاف الرئيس الأمريكي:" نقص طاقة المصافى وما يترتب على ذلك من هوامش ربح غير مسبوقة يؤدي إلى الحد من تأثير الإجراءات التي أتخاذتها إدارتي لمعالجة رفع الرئيس الروسي فلايمير بوتين الأسعار ويزيد من التكلفة على المستهلكين".

وأدي ارتفاع أسعار البنزين فى دفع تضخم أسعار المستهلكين للأرتفاع بشكل غير مسبوق مما أثار غضب الناخبين ويأتي ذلك قبيل الأنتخابات الرئاسية المقرر أن يتم عقدها بوم 8 نوفمبر المقبل.