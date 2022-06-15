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القاهرة في الأربعاء 15 يونيو 2022 03:49 مساءً - محمد السيد - /704598/بنك-التعمير-والإسكان-يوفر-شهادة-Royal-بأعلى-عائد-في-مصر

طرح بنك التعمير والإسكان شهادة رويال Royal بأعلى عائد في مصر في إطار رفع الفوائد على شهادات بنك التعمير والإسكان ضمن قرارات البنك المركزي المصري، ويرصد دوت الخليج تفاصيل شهادة رويال Royal من بنك التعمير والإسكان وكيفية شرائها. شهادة رويال من بنك التعمير والإسكان إليكم كافة التفاصيل عن شهادة رويال من بنك التعمير والإسكان والتى تشمل الآتي: - وصل سعر الفائدة بها 14,25%. - مدة الشهادة 3 سنوات. - الحد الأدنى لربط الشهادة تبدأ من 100 ألف جنيه وتصل إلى مليون جنيه. - يصرف العائد سنويًا. استرداد شهادة بنك التعمير والإسكان عند استرداد شهادة بنك التعمير والإسكان وتكون مقسمة 3 سنوات كالآتي: - السنة الأولى تصل نسبتها : 4,75%. - السنة الثانية تصل نسبتها : 4%. - السنة الثالثة تصل نسبتها : 3.75%. التقديم على شهادة بنك التعمير والإسكان يجب على العميل التوجه إلى أحد فروع بنك التعمير والإسكان المنتشرة على مستوى الجمهورية، وشراء الشهادة من خلال التقديم بصورة بطاقة الرقم و تقديم طلب لشراء الشهادة.

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