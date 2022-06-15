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القاهرة في الأربعاء 15 يونيو 2022 03:49 مساءً - محمد السيد - /704593/يجمع-أبطال-العمل-طرح-البوستر-الرسمي-الثاني-لـ-فيلم-كيرة-والجن

دوت الخليج ينشر البوستر الرسمي الثاني لفيلم كيرة والجن

بوستر أبطال فيلم كيرة والجن

طرحت الجهة المنتجة لفيلم كيرة والجن الذي يقدم بطولته أحمد عز وكريم عبد العزيز، بوستر جديد يجمع أبطال العمل بجانب طرح البانرات الدعائية للفيلم داخل دور العرض السينمائية المختلفة.

ومن المقرر طرح الفيلم وانطلاق عرضه رسميًا بدءً من يوم 30 يونيو الجاري وذلك قبل أيام من موسم عيد الأضحى لعام 2022، وظهر في البانرات الخاصة بالعمل البوستر الرسمي الذي يضم كريم عبد العزيز وأحمد عز، وبانرات أخرى يظهر بها أبطال العمل كلع.

ويظهر في البوستر الثاني بجانب كريم عبد العزيز وأحمد عز كلا من سيد رجب، وهند صبري، وسيد رجب، وعلي قاسم، وأحمد مالك، وهدى المفتي وآخرين.

تفاصيل فيلم كيرة والجن

من المتوقع أن يحقق فيلم كيرة والجن اعلى إيرادات في تاريخ السينما المصرية ضمن موسم أفلام عيد الأضحى المقبل لعام 2022 وذلك بسبب تناوله أحداث حقيقية عن فترة احتلال الإنجليز لمصر كما أنه يعد من أضخم الإنتاجات.

وينافس فيلم كيرة والجن خلال الموسم برفقة مجموعة من الأفلام مثل فيلم عمهم للفنان محمد إمام، وفيلم بحبك للنجم تامر حسني، وفيلم تسليم أهالي للفنانة دنيا سمير غانم وغيرهم.

ومن جانبها شركة سينرجي فيلمز، المنتجة لفيلم كيرة والجن تستعد لطرح البرومو الرسمي للفيلم خلال الساعات المقبلة تمهيدًا لعرض العمل في السينمات يوم 30 يونيو وتدور الأحداث في ثلاث ساعات متواصلة.

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يضم فيلم كيرة والجن في بطولته عدد من النجوم وهم الفنان أحمد عز بشخصية عبد القادر شحاتة الجن، وكريم عبد العزيز في دور أحمد عبد الحي كيرة، ومن جانبها هند صبري تجسد شخصية الملكة نازلي، وأحمد مالك يجسد شخصية ياسين بجانب هدى المفتي، سيد رجب الذي يقدم شخصية سعد زغلول.