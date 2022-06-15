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القاهرة في الأربعاء 15 يونيو 2022 03:49 مساءً - محمد السيد - /704591/تعرف-على-نتائج-ومواعيد-مباريات-كأس-رابطة-الأندية

أجريت اليوم الأربعاء، قرعة دور نصف النهائي من بطولة كأس رابطة الأندية في نسختها الجديدة، وذلك في حضور ممثلي الأندية التي بلغت لهذا الدور في يناير الماضي.

ويرصد دوت الخليج التفاصيل:

بلغ لهذا الدور كل من :

1_ الإسماعيلي متصدراً للمجموعة الاولى

2_ فيوتشر متصدراً للمجموعة الثانية

3_ غزل المحلة متصدراً للمجموعة الثالثة

4_ أفضل ثاني في المجموعة الثالثة.

قرعة دور نصف نهائي الرابطة

سيتواجه غزل المحلة أمام نادي الإسماعيلي في دور نصف النهائي من كأس الرابطة يوم 3/7 المقبل، في تمام السادسة مساء على ستاد المقاولون العرب.

إنبي سيواجه فيوتشر في نفس اليوم ولكن في تمام التاسعة والنصف مساء، على ستاد القاهرة.

مباراة تحديد صاحبي المركز الثالث والرابع ستُقام يوم 7/7 المقبل، في تمام السادسة مساء على ستاد القاهرة.

_ المباراة النهائية ستكون يوم7/7 ولكن عند التاسعة مساء على ستاد القاهرة أيضاً.

ولأول مرة تتم بطولة سيكون بطلها ليس أهلي وزمالك، فالفائز سيكون من بين هذه الفرق الأربعة، حيث فشل قطبي الكرة المصرية في التواجد كأوائل تلك المجموعات بعدما غاب عنهم لاعبيهم الأساسيين بسبب مشاركتهم وقتها مع المنتخب الوطني في بطولة كأس الأمم الإفريقية، والتي حل فيها المنتخب وصيفاً بعد الخساة بركلات الترجيح أمام منتخب السنغال.