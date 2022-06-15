انت الان تتابع تفاصيل خبر بعد إغلاقه لساعات بسبب عطل فني.. سويسرا تعلن إعادة فتح المجال الجوي حصرياً على موقعنا

القاهرة في الأربعاء 15 يونيو 2022 03:49 مساءً - محمد السيد - /704589/بعد-إغلاقه-لساعات-بسبب-عطل-فني-سويسرا-تعلن-إعادة-فتح-المجال-الجوي

أفادت وكالة الصحافة الفرنسية نقلا عن خدمة المراقبة الجوية "سكايجيد" المجموعة السويسرية لخدمات الملاحة الجوية ،اليوم الأربعاء، بإعادة فتح المجال الجوى للدول الواقعة فى جبال الألب السويسرية ويأتي ذلك بعد توقف الرحلات الجوية استمر بضعة ساعات بسبب عطل فني.

دوت الخليج

إعادة فتح المجال الجوي السويسري

وأوضحت الشركة فى تغريدة لها على تويتر بأنه:" تم حل المشكلة الفنية فى "سكايغايد" وتم إعادة فتح المجال الجوي السويسري واستئناف الرحلات الجوية فوق الأجواء السويسؤية وفى مطاري جنيف وزيوريخ ".

ويذكر انه فى وقت سابق من اليوم أعلنت خدمة المراقبة الجوية "سكاي يغايد"، فى بيان لها بإغلاق المجال الجوي السويسري نتيجة عطل فني تسبب فى توقف الرحلات فى مطار جينيف وزوريخ وتحويل معظم الرحلات الجوية الدولية التي تتجه إلى سويسرا إلى مطار ميلانو بشمال إيطاليا.

ووفق ما جاء فى بيان خدمة المراقبة الجوية إن:" عطل فنيا حدث فى "سكايغايد" المجموعة السويسرية لخدمات الملاحة الجوية فى الساعات الأولى من الصباح وتسبب ذلك بالإغلاق المجال الجوي السويسري أمام حركة النقل لأسباب أمنية.

ويشار إلى أن الشركة لم تقدم حتي الآن تفسير حول أسباب هذا العطل التقني.