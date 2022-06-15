محافظ قنا يكرم أوائل الشهادة الإعدادية

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القاهرة في الأربعاء 15 يونيو 2022 03:49 مساءً - محمد السيد - شهد اللواء أشرف الداودي، محافظ قنا، حفل تكريم أوائل الشهادة الإعدادية للعام الدراسي 2022/2021، وجاء ذلك بحضور حازم عمر نائب المحافظ، والدكتور صبري خالد وكيل وزارة التربية والتعليم بقنا، والمهندس رجب عرفة رئيس مجلس إدارة شركة مياه الشرب والصرف الصحى، والدكتور ماهر جبر وكيل وزارة الأوقاف بقنا، والقس شنودة صبحي ممثل مطرانية قنا، والنائبة نجلاء باخوم عضو مجلس النواب، والدكتورة هدى السعدي مقررة فرع المجلس القومي للمرأة بقنا، والمستشار حسام طلبة وكيل وزارة القوى العاملة، وعدد من مديري الإدارات بالتربية والتعليم والقيادات التنفيذية بالمحافظة.

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وقدم المحافظ، التهنئة للطلاب الأوائل من المرحلة الإعدادية، على تفوقهم العلمي المميز، معربًا عن سعادته البالغة بتكريم هؤلاء الطلاب المتميزين والمتفوقين، كونهم نماذج مشرفة أدخلت الفرحة على قلوب أسرهم، لذلك يأتي التكريم لحثهم علي بذل المزيد من الجهد والتفوق ، مؤكدا علي تقديم كافة سبل الدعم وتهيئة الأجواء المناسبة وتحفيزهم وتشجيعهم على مواصلة النجاح لتحقيق نهضة علمية وتقدم في كافة المجالات.

تطوير مناهج التعليم

وذكر الداودي، أن الرئيس عبدالفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، وجه بتطوير مناهج التعليم وإعداد المعلم والنهوض بالبحث العلمي، وسن التشريعات التي من شأنها تيسر ذلك، انطلاقا من إيمانه بأهمية العلم والعلماء في ظل ما يشهده عالمنا المعاصر من سباقًا نحو امتلاك زمام العلم والمعرفة، وقد أصبحت قوة أي دولة تقاس بما يسطره علمائها من أبحاث وما يسجلونه من براءات اختراع، وما تنتجه مصانعها من تكنولوجيا متطورة، وهو ما يجعل سعى مصر الحبيبة نحو تطوير منظومة التعليم وتأهيل طلابنا وفقًا لأحدث الأساليب العلمية العالمية.

ومن جانبه أوضح الدكتور صبري خالد وكيل وزارة التربية والتعليم، أنه تم تكريم العشرة الأوائل على مستوى المحافظة وتكريم 218 تم حصولهم على الدرجة النهائية، مقدمًا الشكر والتقدير لأسرهم على مابذلوه في توفير الدعم لكافة أبنائهم.

تسليم شهادات التقدير للعشرة الأوائل بالمرحلة الإعدادية

كما سلم المحافظ، شهادات التقدير للعشرة الأوائل بالمرحلة الإعدادية، وهم " محمد إبراهيم غرباوى أحمد، جورج رفعت وليم ينى، كيرلس مخلص صبحى، بسنت علاء الدين عبد العزيز ، زياد تامر أحمد محمد ، محمد عاصم محمد شمروخ، إسلام محمد السيد عطالله، سلسبيل أحمد نبيه أحمد، أمل حمدى عبد الشافى وزيرى، اسلام محمد محمد بريقع" بحصولهم على المركز الأول على مستوى المحافظة بمجموع 280 درجة بالإضافة إلى تكريم الرائد المثالي ،وهي عبير حمدي مديرة مدرسة السيدة زينب الثانويه.