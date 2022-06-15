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القاهرة في الأربعاء 15 يونيو 2022 03:49 مساءً - محمد السيد - /704585/بعد-ظهور-رعشة-في-يده-وعدم-التحكم-بها-حالة-توم-هانكس-الصحية-تثير-قلق-الجمهور

أثار النجم العالمي توم هانكس ضجة وجدلا كبيرًا خلال الساعات القليلة الماضية بعد ظهوره على المسرح في حالة صحية أثارت مخاوف جمهوره ومحبيه.

دوت الخليج يرصد حقيقة تدهور حالة توم هانكس الصحية

حقيقة تدهور الحالة الصحية لـ توم هانكس

أثار الفنان العالمي توم هانكس قلق ومخاوف جمهوره ومحبيه بعد ظهوره في مقطع فيديو مؤخرًا خلال الجولة الترويجية لفيلم السيرة الذاتية “elvis” وهو غير قادر عل التحكم في يده اليمنى.

وكانت يده اليمنى تهتز بشدة أثناء إمساكه للميكرفون، أثناء وقوفه على المسرح وهو يتحدث عن فيلم السيرة الذاتية للمغني الراحل ألفيس بريسلي في مدينة جولد كوست الأسترالية.

وظهر توم هانكس، في مقطع الفيديو الذى تم تداوله على مواقع التواصل الاجتماعي، عندما بدء في الارتجاف استخدم يده اليسرى للتحكم في الميكروفون، وحاول التبديل بين يديه خلال حديثه.

فيلم توم هانكس الجديد

وقال النجم العالمي توم هانكس: “لا يوجد مكان في العالم أفضل من جولد كوست لتصوير فيلم ممتع وغنى، قمت من قبل بالتصوير في عدة بلدان منها المغرب ولوس أنجلوس ونيويورك وسياتل وبرلين وغيرهم”.

وأضاف: “ولكن لا أحد منهم لديه أمكانيات جولد كوست"، في سياق آخر، كانت منصة ديزني قد كشفت ملامح جديدة من الفيلم المنتظر لتوم هانكس والذي يحمل اسم pinocchio.

ونشرت عبر حسابها الرسمي بموقع التواصل الاجتماعي لقطات جديدة من الفيلم، لتعلن عن إصدار التريلر الرسمي للعمل، والفيلم من بطولة بنجامين إيفان أينسوورث، جوزيف جوردون ليفيت، كيغان مايكل كي، سينثيا إريفو، لورين براكو ولوك إيفانز، وآخرين.

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ومن المقرر أن يتم طرح الفيلم الجديد خلال شهر سبتمبر المقبل، ويجسد توم هانكس خلال الأحداث دور جيبوتو، وهو نحات الخشب الذي بنى ويعامل بينوكيو كما لو كان ابنه.

ومن ناحية أخرى كانت قد كشفت مجموعة تقارير أجنبية عن بيع كرة توم هانكس التي استخدمها في فيلمه الشهير الذي يحمل اسم Cast Away الذي تم عرضه عام 2000، بقيمة 308 آلاف دولار فى مزاد، لتتخطى كرة، التوقعات التى أعدها القائمون على المزاد.