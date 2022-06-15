رئيس الوزراء يشهد بروتوكول تعاون بين وزارة الكهرباء وجنرال إليكتريك

احمد وائل عمر - القاهرة في الأربعاء 15 يونيو 2022 03:29 مساءً - شهد الدكتور مصطفي مدبولي، رئيس الوزراء، مراسم توقيع بروتوكول تعاون بين وزارة الكهرباء وشركة جنرال الكتريك وتوقيع بروتكول تعاون بين وزارتي التعليم العالي والنقل لرفع كفاءة العنصر البشري بوزارة النقل.

والتقى الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اليوم، بمقر مجلس الوزراء في العاصمة الإدارية الجديدة، الدكتور علي المصيلحي، وزير التموين والتجارة الداخلية؛ وذلك لمتابعة الأرصدة والمخزون الاستراتيجي من السلع الأساسية في مصر، والاطمئنان على توافرها للمواطنين.

وأكد رئيس الوزراء، في مستهل اللقاء، على ضرورة مواصلة الحفاظ على رصيد من الاحتياطي الاستراتيجي للسلع المختلفة، في ضوء التكليفات المباشرة من السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، برفع الاحتياطي الاستراتيجي للسلع الأساسية إلى 6 أشهر، وتوفير الاعتمادات المالية المطلوبة لتحقيق ذلك.

من جانبه، أكد الدكتور علي المصيلحي، وزير التموين والتجارة الداخلية، أن لدينا احتياطيا استراتيجيا آمنا من مختلف السلع الأساسية والسلع التموينية، مؤكدا حرص الدولة على السعي لتوفير مختلف أنواع السلع للمواطنين في الأسواق المحلية، رغم التداعيات السلبية التي عانت منها الدولة المصرية كسائر دول العالم بسبب الأزمات المتعاقبة التي مر بها العالم، وما خلفته من اضطراب شديد في الأسواق منذ بداية جائحة كورونا مرورا بالأزمة الروسية الأوكرانية، مشيدا بدور التجربة المصرية في مواجهة تلك الأزمات وصمود السوق المصرية حيالها.