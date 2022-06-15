الأهلى يعلن إذاعة حوار بالصوت والصورة مع موسيمانى بعد الرحيل

احمد وائل عمر - القاهرة في الأربعاء 15 يونيو 2022 03:29 مساءً - أعلنت الصفحة الرسمية للنادى الاهلى عبر تويتر إذاعة حوار بالصوت والصورة مع الجنوب أفريقى بيتسو موسيمانى المدير الفنى السابق للمارد الاحمر والذى تم فسخ التعاقد معه .

وقضى موسيمانى 620 يوماً على رأس القيادة الفنية للأهلى بما يعادل عاماً وثمانية أشهر و 12 يوماً منذ توليه المسئولية الفنية في 1 أكتوبر 2020 خلفاً للسويسرى رينيه فايلر المدير الفني السابق للقلعة الحمراء.

موسيمانى

وإجمالا لعب الأهلى فى عهد الجنوب أفريقى بيتسو موسيمانى المدير الفنى للفريق 102 مباراة، حقق الفوز فى 65 وتعادل فى 26 لقاء، وخسر 11 مباراة، وسجل 194 هدفا وتلقت شباكه 79.

توج موسيماني مع الأهلي بـ7 بطولات، هي "دوري أبطال أفريقيا مرتين، والسوبر الأفريقي مرتين، وكأس مصر مرة، كما قاد المارد الأحمر لتحقيق الميدالية البرونزية فى كأس العالم للأندية مرتين على التوالى".

وخسر المدرب الجنوب أفريقى لقب بطولة الدورى المصرى مع الأهلى الموسم الماضى لصالح الزمالك وخسر بطولة السوبر لصالح الطلائع بركلات الترجيح، وخسر بطولة دوري أبطال أفريقيا لصالح الوداد المغربى فى المباراة النهائية.