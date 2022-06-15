رئيس الوزراء يطالب المواطنين بترشيد الاستهلاك لتخفيف العبء وعبور الأزمة

احمد وائل عمر - القاهرة في الأربعاء 15 يونيو 2022 03:29 مساءً - طالب الدكتور مصطفي مدبولى، رئيس الوزراء، المواطن المصري بترشيد الاستهلاك مؤكدا أن ترشيد الاستهلاك سيخفف العبء وخاصة العبء الدولارى، وضرورة الترشيد للعبور بهذه الأزمة، موضحا أن هناك دول متقدمة فى ظل هذه الأزمة.

قال الدكتور مصطفي مدبولي ، رئيس الوزراء، أن الدولة المصرية لم تحرك سعر السولار على الرغم من زيادة أسعار الوقود نظرا لأن زيادة أسعاره سيترتب عليه زيادات كثيرة.

وأوضح أن الاحتياطي الاستراتيجي من القمح يصل 6 أشهر، موضحا أن تكلفة تأجيل تطبيق أسعار الكهرباء التي ستتحملها الدولة لمدة 6 أشهر تصل لـ 10 مليارات جنيه، موضحا أن هناك توجيهات من رئيس الجمهورية بتحمل الدولة العبء الأكبر من الزيادات للتخفيف عن المواطن المصري، موضحا أنه سيتم تأجيل تطبيق أي زيادة أسعار الكهرباء لمدة 6 أشهر.

وتابع فى مؤتمر صحفي مجلس الوزراء اليوم استعرض عددا مهما من الإجراءات والقرارات التي تخص التعامل مع الأزمة الروسية الأوكرانية وتوجيهات رئيس الجمهورية بتحمل الدولة العبء الأكبر من الزيادات العالمية.

وتابع فى مؤتمر صحفي بمقر مجلس الوزراء، أن آخر 3 افتتاحات رئاسية تخص الأمن الغذائى المصري، موضحا أن الدولة المصرية تستثمر بأرقام كبيرة لتوفير الأمن الغذائى.