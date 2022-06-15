شاهد كأس رابطة الأندية المحترفة بعد تصنيعه فى إنجلترا

احمد وائل عمر - القاهرة في الأربعاء 15 يونيو 2022 03:29 مساءً - كشفت رابطة الأندية المصرية المحترفة ، عن كأس البطولة لاول مرة بعد تصنيعه في إنجلترا خلال مراسم سحب قرعة نصف نهائي ونهائي بطولة كأس الرابطة الأندية المصرية المحترفة، والمقرر إقامتها بعد قليل، في مقر الاتحاد المصري لكرة القدم.

وتجرى القرعة بين أربعة فرق هي الإسماعيلي وفيوتشر والمحلة وإنبي، بحضور مسئولي الأندية الأربعة، ولم يتحدد بعد موعد مباريات هذا الدور.

ونجح فريق غزل المحلة في تصدر المجموعة الثالثة برصيد 11 نقطة، ليتأهل إلى الدور الثاني رفقة فريقي الاسماعيلي وفيوتشر أف سي متصدري المجموعتين الأولى والثانية.

كما نجح نادي إنبي في التأهل إلى الدور نصف النهائي كأفضل مركز ثاني، و ذلك عقب احتلاله وصافة المجموعة الثالثة بنفس رصيد نادي غزل المحلة و لكن بعدد أهداف أقل.