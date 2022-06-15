مصر تشارك في إجتماع وزراء خارجية الدول النوردية والإفريقية بالعاصمة الفنلندية هلسنكي

حمدي عبدالله - القاهرة في الأربعاء 15 يونيو 2022 03:28 مساءً - شارك السفير شريف عيسى، مساعد وزير الخارجية للشئون الإفريقية، في اجتماع وزراء خارجية الدول النوردية والإفريقية الذي استضافته العاصمة الفنلندية هلسنكي خلال الفترة من 13 إلى 15 يونيو الجاري، بحضور السفير هيثم صلاح، سفير جمهورية مصر العربية لدى فنلندا، وهو الاجتماع الذي ركز على التشاور حول عدد من الموضوعات ذات الاهتمام المشترك للجانبين، وعلى رأسها تعزيز التعاون في مجالات السلم والأمن، ودعم تنمية المجتمعات المستديمة في القارة الإفريقية، بالإضافة إلى تعزيز التعاون بين الدول النوردية والإفريقية فى إطار النظام الدولي متعدد الأطراف وأجهزته المختلفة وعلى رأسها الأمم المتحدة.

كما التقى مساعد وزير الخارجية للشئون الإفريقية على هامش الاجتماع وزير الخارجية الفنلندي بيكا هافيستو بحضور السفير المصري في هلسنكي، حيث حرص الوزير الفنلندي خلال الاجتماع على نقل تحياته لوزير الخارجية سامح شكري، مشيداً بمستوى التنسيق بين البلدين. كما تم تبادل الرؤى حول أهم القضايا المطروحة على الساحتين الإقليمية والدولية.