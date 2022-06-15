أرصدة الزيت والقمح والسكر.. التموين تعلن توافرها لـ 6 شهور

جدة - نرمين السيد - التقى الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس مجلس الوزراء، اليوم، بمقر مجلس الوزراء فى العاصمة الإدارية الجديدة، الدكتور على المصيلحى، وزير التموين والتجارة الداخلية، لمتابعة الأرصدة والمخزون الاستراتيجى من السلع الأساسية فى مصر، والاطمئنان على توافرها للمواطنين.





وأكد رئيس الوزراء، فى مستهل اللقاء، على ضرورة مواصلة الحفاظ على رصيد من الاحتياطى الاستراتيجى للسلع المختلفة، فى ضوء التكليفات المباشرة من الرئيس عبدالفتاح السيسى، برفع الاحتياطى الاستراتيجى للسلع الأساسية إلى 6 أشهر، وتوفير الاعتمادات المالية المطلوبة لتحقيق ذلك.

من جانبه، أكد الدكتور على المصيلحى، وزير التموين والتجارة الداخلية، أن لدينا احتياطيا استراتيجيا آمنا من مختلف السلع الأساسية والسلع التموينية، مؤكدًا حرص الدولة على السعى لتوفير مختلف أنواع السلع للمواطنين فى الأسواق المحلية، رغم التداعيات السلبية التى عانت منها الدولة المصرية كسائر دول العالم بسبب الأزمات المتعاقبة التى مر بها العالم، وما خلفته من اضطراب شديد فى الأسواق منذ بداية جائحة كورونا مرورا بالأزمة الروسية الأوكرانية، مشيدًا بدور التجربة المصرية فى مواجهة تلك الأزمات وصمود السوق المصرية حيالها.

كما أوضح وزير التموين أن لدينا احتياطات كافية من اللحوم والدواجن المجمدة، والدولة تعمل على مختلف محاور الأمن الغذائى، وفى هذا الإطار اطمأن رئيس الوزراء على توافر احتياطى السلع الأساسية، حيث أشار الدكتور على المصيلحى إلى توافر رصيد من الزيت يكفى حاجة الاستهلاك المحلى لـ 6 أشهر، ورغم ارتفاع الأسعار فالوضع مطمئن، كما أن لدينا رصيد استراتيجى من القمح يكفى 6 أشهر، ويتم حاليا التفاوض لتوقيع اتفاقيات مع بعض الدول الموردة، لزيادة كمية المخزون، كما يكفى السكر لمدة 6 أشهر، وفى الوقت نفسه يتوافر الأرز، وتم التعاقد على استيراد 50 ألف طن.

وفيما يتعلق باستعدادات عيد الأضحى، أشار الوزير إلى أنه يتم التعاقد على كميات كبيرة من الرؤوس الحية لتوفير اللحوم، ووجه رئيس الوزراء بالعمل على زيادة أعداد الكميات المتعاقد عليها، بحيث يتم الحفاظ على الأسعار خلال عيد الأضحى المبارك.