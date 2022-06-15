التموين: إيطاليا تشارك فى إنشاء 6 صوامع حقلية باستثمارات 367 مليون جنيه

جدة - نرمين السيد - أكد الدكتور على المصيلحى وزير التموين والتجارة الداخلية، أن العلاقات الإيطالية المصرية تتميز ببعد استراتيجى كبير فى جميع المجالات الاقتصادية، تشارك الحكومة الإيطالية مع الحكومة المصرية ممثلة بوزارة التموين والتجارة الداخلية فى إنشاء 6 صوامع حقلية باستثمارات تصل إلى 367 مليون جنيه، منها 4 صوامع بمحافظة الشرقية وواحدة بمحافظة المنيا، ثم واحدة بمحافظة المنوفية، سعة الصومعة الواحدة 5 آلاف طن.





وبحث وزير التموين مع السفير الإيطالى مشروع حوكمة تداول القمح باستثمارات قيمتها 52 مليون جنيه وبنسبة تنفيذ 60٪. وأضاف اللواء شريف باسيلى رئيس مجلس إدارة الشركة المصرية القابضة للصوامع، أنه تم الانتهاء من صومعتين فى إطار المبادرة وهناك 4 أخرى قيد الإنشاء، وأكد أن نظام ميكنة تداول الأقماح يساهم فى متابعة الأقماح فى الصوامع والأرصدة الموجودة بها ومتابعة الأقماح الموردة للموانئ، وصولا الى الصوامع المنشأة. ومن جانبه يرى السفير الإيطالى أن هذا التعاون مهم فى معالجة قضية الأمن الغذائى، وهو من ناحية أخرى موضوع مركزى للمؤتمر الوزارى حول الأمن الغذائى فى منطقة البحر الأبيض المتوسط الذى نظمته إيطاليا فى 8 يونيو الجارى. كما أشار إلى أن الاتحاد الأوروبى، تبنى برنامج دعم لدول الجوار الجنوبى للاتحاد الأوروبى للتعامل مع آثار الحرب الروسية الأوكرانية، بمخصصات إجمالية قدرها 225 مليون يورو، يخص مصر منها 100 مليون يورو على وجه التحديد، بهدف معالجة عواقب ارتفاع أسعار المواد الغذائية والمواد الخام.

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