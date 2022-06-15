الداخلية تنظم فعاليات نهائى بطولة الجمهورية للفروسية

جدة - نرمين السيد - نظمت وزارة الداخلية مسابقة نهائى بطولة الجمهورية للفروسية "لقفز الموانع والتقاط الأوتاد"، بالتعاون مع الاتحاد المصرى للفروسية، والتى أقيمت خلال الفترة من 7/6 حتى 12/6/2022م على مضمار وادى الفروسية التابع لوزارة الداخلية، والذى يعد صرح رياضى يدعم الريادة المصرية فى مجال رياضة الفروسية.





وشارك فى البطولة 342 فارسا فى مباريات الفروسية، و36 فارسًا فى مسابقة التقاط الأوتاد. ويعد تنظيم البطولة على ملاعب وادى الفروسية، انعكاسا لما توليه وزارة الداخلية من اهتمام بالغ فى مجال رياضة الفروسية، وتوفير كل السبل التى تساهم فى خلق الأجواء التنافسية بمقاييس عالمية وتجهيز وادى الفروسية بفندق مجهز لإقامة المتنافسين بالإضافة إلى توفير سيارات إسعاف بالأطقم الطبية، وسيارات كهربائية لنقل الجماهير، وأماكن لانتظار السيارات، كما تم توفير اسطبلات ذات سعة كبيرة للخيول المشاركة فى البطولات وأماكن مناسبة لإيوائها تستوعب أعداد كبيرة منها مزودة بأحدث الوسائل والخدمات البيطرية، فضلا عن تهيئة وتطوير وادى الفروسية لاستقبال المنافسات ليلا عقب إنشاء منظومة متطورة من إضاءة الملاعب. وفى ختام فعاليات المنافسات، وزع منظمو الحفل الجوائز على الفائزين بالمراكز الأولى وذلك بحضور الدكتور أشرف صبحى وزير الشباب والرياضة، ورئيس وأعضاء الاتحاد المصرى للفروسية. ومن جانبهم، أشاد المشاركين بالمستوى المتميز لوادى الفروسية وتجهيزه وفقا للمواصفات القياسية العالمية وتزويد الملاعب بأحدث الوسائل المعتمدة دوليا بما يؤهلها لاستقبال كل المنافسات الدولية فى رياضة الفروسية.

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