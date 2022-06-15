محافظ السويس يعلن تنسيق القبول بالمدارس الثانوية العامة والفنية

جدة - نرمين السيد - وأوضحت محافظة السويس فى بيان صحفى، أن تنسيق القبول بالصف الأول الثانوى العام من 240 درجة والقبول بالمدارس الثانوية الخاصة بمجموع 225 درجة، كما اعتمد المحافظ المدارس الفنية (صناعى ـ تجارى ـ فندقى ـ زراعى ـ تعليم مزدوج) للعام الدراسى 2022ـ 2023 كالأتى:

1.بتروكيماويات بالمتقدمة الصناعية المشتركة 260 درجة، ويتم اختيار 40 طالبا و40 طالباً من أعلى مجموع.

2.المتقدمة الصناعية تخصص كهرباء بنات 240 درجة، شعبة كهربية بنات، ويتم القبول عدد 80 طالبة من أعلى مجموع بالنسبة للبنات.

3.المتقدمة الصناعية من مجموع 220 درجة كحد أدنى للبنين.

4.المتقدمة التجارية من 210 درجة.

5.المتقدمة الفندقية من 200 درجة ويتم القبول عن طريق المقابلة الشخصية للطالب.

6.الصناعات البحرية العسكرية بنين عامة 200 درجة.

7.تعليم مزدوج بنين (الكترونيات صناعية) 220 درجة،عن طريق الاختبار والمقابلة الشخصية.

8.تعليم مزدوج بنين (ميكانيكا صيانة وإصلاح ) من 215 درجة عن طريق الاختبار والمقابلة الشخصية.

9.تعليم مزدوج بنين (فنى اصلاح سيارات) من 210 درجة عن طريق الاختبار والمقابلة الشخصية.

10.تعليم مزدوج بنات (سكرتارية طبية) من 230 درجة عن طريق الاختبار والمقابلة الشخصية.

11.تعليم مزدوج بنات (ملابس جاهزة) من 175 درجة عن طريق الاختبار والمقابلة الشخصية.

12.التعليم الصناعى نظام 3 سنوات (عام) من 150 درجة.

13.مدرسة السويس الصناعية بنات 170 درجة حد أدنى للتخصصات المدرسة نظرا للإقبال الشديد على المدرسة.

14.مدرسة التعاونيات الصناعية بنات 160 درجة، حد أدنى للمدرسة حيث أنها تعمل على النظام القديم ولا يطبق بها نظام الجدارات.

15.مدرسة 24 أكتوبر الصناعية العسكرية بنين 160 درجة حد أدنى للمدرسة، حيث أنها تعمل على النظام القديم ولا يطبق بها نظام الجدارات.

16.التعليم الصناعى نظام 3 سنوات (مهنى) 143 درجة.

17.التعليم التجارى نظام 3 سنوات من 141 درجة صغار السن.

18.التعليم الزراعى نظام 3 سنوات (عام) من 140 درجة صغار السن.

19.التعليم الزراعى نظام 3 سنوات (مهنى) من 140 درجة كبار السن.