تنفيذًا لتوجيهات الرئيس السيسي.. حياة كريمة تعلن الانتهاء من إعادة بناء وتشطيب بيوت أسوان المتضررة من السيول

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القاهرة في الأربعاء 15 يونيو 2022 02:51 مساءً - محمد السيد - /704588/تنفيذا-لتوجيهات-الرئيس-السيسي-حياة-كريمة-تعلن-الانتهاء-من-إعادة-بناء-وتشطيب-بيوت-أسوان-المتضررة-من-السيول

أكدت مؤسسة حياة كريمة، أنها دائما مع المواطنين و سند لهم في كل مكان، لافتة أنه منذ وقت السيول التي كانت في أسوان شهر نوفمبر ٢٠٢١، والمؤسسة تعمل ليل نهار حتي تعيد بناء البيوت التي تضررت في أسوان، وحتي يعيش أهلها في حياة كريمة.

دوت الخليج إعادة بناء وتشطيب بيوت أسوان المتضررة من السيول وأضافت مؤسسة حياة كريمة، عبر صفحتها الرسمية “فيسبوك”: بيوت كتير تم الانتهاء من إعادة بناءها وتشطيبها بالكامل في قرية غرب أسوان، وكمان بيوت تانية في مركز نصر النوبة وبالتحديد في قرية الجنينة والشباك، بجانب بعض الحالات الإنسانية اللي قابلناها في أسوان من بعض اهالينا اللي اتعرضت بيوتهم لحريق دمرهم تماما ولسه شغالين. و تابعت: النهاردة وبحضور اللواء أشرف عطية محافظ أسوان مع أعضاء مؤسسة حياة كريمة قاموا بتسليم الأهالي بيوتهم الجديدة، فرحة الناس وسعادتهم، بتدينا طاقة وعزيمة للاستمرار في عملنا، ولسه هنكمل.

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