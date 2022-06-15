انت الان تتابع تفاصيل خبر خطف وإغتصاب وقتل..5 يوليو الحكم في قضية الطفلة رضوى بالبحيرة حصرياً على موقعنا

القاهرة في الأربعاء 15 يونيو 2022 02:51 مساءً - محمد السيد - /704586/خطف-وإغتصاب-وقتل5-يوليو-الحكم-في-قضية-الطفلة-رضوى-بالبحيرة

حجزت محكمة جنايات دمنهور بمحافظة البحيرة، اليوم الأربعاء، محاكمة المتهم بخطف وهتك عرض وقتل الطفلة رضوى مع سبق الإصرار والترصد، للنطق بالحكم لجلسة 5 يوليو.

إحالة المتهم

وكان المستشار الدكتور أحمد التهامي، المحامي العام لنيابة جنوب دمنهور الكلية بمحافظة البحيرة، قرر إحالة المتهم محمد أحمد محمد عبد الغني الشوربجي، لمحكمة الجنايات بتهمة الخطف وهتك عرض والقتل العمد مع سبق الاصرار للطفلة رضوى محمد علي عبد العزيز (المجني عليها)، والمقيمة بقرية كفر سلامون التابعة لمركز كوم حمادة بمحافظة البحيرة، بأن بيت النية وعقد العزم على قتلها، حيث إنه في صباح يوم الخميس الموافق الثامن عشر من شهر نوفمبر الماضي، قام باستدراجها لمنزله، وما إن ظفر بها حتى كتم أنفاسها بيده اليمنى قاصدًا من ذلك قتلها حتى أزهق روحها.

خطف الطفلة

وقد اقترنت تلك الجناية بجناية أخرى تقدمتها، وهي أنه في ذات الزمان والمكان سالفا الذكر خطف بالتحايل المجني عليها بأن أوهمها بقضاء حاجة لوالدتها، وتمكن بذلك من استدراجها لمنزله، ثم بعد ذلك قام بمواقعتها بغير رضاها، حيث طرحها على مضجعها وحسر عنها ملابسها بغرض الاعتداء عليها جنسياً مكمما فمها بيده للحيلولة دون استغاثتها.

بداية الواقعة

وبدأت الواقعة عندما تلقى اللواء أحمد عرفات، مدير أمن البحيرة، إخطارًا من مركز شرطة كوم حمادة، يفيد بوصول بلاغ من والد الطفلة رضوى على محمد زايد، 9 سنوات، بتغيب ابنته عن المنزل.

تشكيل فريق بحث

وعلى الفور وجه مدير الأمن بتشكيل فريق من المباحث الجنائية بالمديرية، بتكثيف التحريات تمكنت الأجهزة الأمنية من كشف غموض اختفاء الطفلة، وتبين أنه تم استدراجها من خلال جارها، سائق توك توك، إلى سطح منزله للاعتداء عليها، وأثناء محاولتها الهروب كتم أنفاسها حتى لقيت مصرعها ثم اعتدى عليها جنسياً ووضعها داخل جوال، وعلى الفور تم إلقاء القبض على المتهم، وتم تحرير محضر بالواقعة للعرض على النيابة العامة لمباشرة التحقيق.

السجن 3 سنوات لعامل وسنتين سيدتين لخطفهم طفل من دار السلام

عاقبت الدائرة 11 بمحكمة جنايات القاهرة ،برئاسة المستشار محمد شرف طاهر، وعضوية المستشارين هشام الشريف، وهاني ربيع وأمانه سر عامر على ويحيي عبد الرشيد. اليوم الأربعاء، بمعاقبة متهم بالسجن 3 سنوات واثنن أخرين بالسجن سنتين، وذلك في اتهامهم بخطف طفل فى منطقة دار السلام.

وكشف قرار الإحالة في القضية المقيدة برقم 24231 لسنة 2020 بدائرة قسم شرطة دار السلام، قيام المتهمين، «سلام. أ»، عامل، و«نرمين. أ»، و«مريم. س» ربة منزل، بخطف طفل بمنطقة دار السلام، وأمرت النيابة بإحالة المتهمين إلى محكمة جنايات القاهرة لمعاقبتهم.