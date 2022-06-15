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القاهرة في الأربعاء 15 يونيو 2022 02:51 مساءً - محمد السيد - /704584/رئيس-حزب-العدل-يشارك-في-مؤتمر-البرلمانيين-الشباب-بشرم-الشيخ

شارك النائب عبدالمنعم إمام، رئيس حزب العدل وعضو مجلس النواب، في أعمال المؤتمر العالمي الثامن للبرلمانيين الشباب المنعقد في مدينة شرم الشيخ.

دوت الخليج

رئيس حزب العدل يشارك في مؤتمر البرلمانيين الشباب بشرم الشيخ

يشهد المؤتمر مشاركة مكثفة من وفود برلمانية تمثل أكثر من 60 دولة، إضافة لوفود المنظمات الدولية المراقبة، ويقام المؤتمر بالتعاون بين مجلس النواب المصري والاتحاد البرلماني الدولي، تحت رعاية الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية.

ويُعقد المؤتمر على مدار يومين بواقع أربع جلسات تفاعلية بين البرلمانيين الشباب وممثلي منظمات المجتمع المدني والخبراء، حيث يتناول المؤتمر العديد من القضايا أبرزها قضية المناخ من وجهة نظر برلمانية شبابية، وما يتعلق بحالة تغير المُناخ وتأثيرها على حقوق الإنسان، والعمل البرلماني لمكافحة تغير المُناخ والشراكة بين المجتمع المدني والبرلمانيين لمكافحة ظاهرة تغير المُناخ.

جاء هذا خلال أعمال الجلسة الافتتاحية للمؤتمر العالمي الثامن للبرلمانيين الشباب، والمُنعقد بمدينة شرم الشيخ، خلال الفترة من 15 – 16 يونيو 2022 والذي يُنظم بالتعاون بين مجلس النواب المصري والاتحاد البرلماني الدولي تحت رعاية الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية.

كما ألقى المستشار الدكتور حنفي جبالي رئيس مجلس النواب كلمة الافتتاح للمؤتمر، مؤكدا أنه محفل برلماني عالمي مرموق يُمثل الأمل المتجدد في مجابهة ما يموج العالم من تحديات متشابكة ومعقدة في توقيت استثنائي على كافة الأصعدة والمستويات، مؤكداً على أن الظروف العالمية الحرجة تُحتم إشراك الشباب في تلك المواجهة الاستثنائية للتحديات العالمية، وهو ما شكل حافزاً رئيسياً لمجلس النواب المصري لاستضافة أعمال النسخة الثامنة من ذلك المؤتمر والذي يحظى بالرعاية الكريمة للرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية.