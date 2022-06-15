انت الان تتابع تفاصيل خبر بالصور.. أول ظهور لـ كأس الرابطة في نسخته الأولى حصرياً على موقعنا

القاهرة في الأربعاء 15 يونيو 2022 02:51 مساءً - محمد السيد - /704583/بالصور-أول-ظهور-لـ-كأس-الرابطة-في-نسخته-الأولى

نشرت صفحة رابطة الأندية المصرية المحترفة لكرة القدم، صور من تصميم كأس الرابطة في نسخته الأولى، وذلك قبل الإعلان عن قرعة دور نصف النهائي من البطولة، التي لُعب دور المجموعات منها في يناير الماضي.

ويرصد دوت الخليج التفاصيل

تُجرى القرعة بين 4 أندية هم ( غزل المحلة، إنبي، فيوشتر، الإسماعيلي)، ولم يتم الإعلان عن موعد إقامة هذا الدور من البطولة.

وكان قد تأهل فريق غزل المحلة لهذا الدور بعدما تصدر المجموعة الثالثة برصيد 11 نقطة، بينما حل الدراويش أول المجموعة الأولى برصيد 9 نقاط، وفيوشتر أول المجموعة الثانية، بينما تم اعتبارإنبي أفضل ثاني في البطولة بعدما جمع نفس نقاط المحلة 11 نقطة.

ولأول مرة تتم بطولة سيكون بطلها ليس أهلي وزمالك، فالفائز سيكون من بين هذه الفرق الأربعة، حيث فشل قطبي الكرة المصرية في التواجد كأوائل تلك المجموعات بعدما غاب عنهم لاعبيهم الأساسيين بسبب مشاركتهم وقتها مع المنتخب الوطني في بطولة كأس الأمم الإفريقية، والتي حل فيها المنتخب وصيفاً بعد الخساة بركلات الترجيح أمام منتخب السنغال.