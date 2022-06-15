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القاهرة في الأربعاء 15 يونيو 2022 02:51 مساءً - محمد السيد - /704581/الحكومة-إزازة-الزيت-المفروض-تكون-بـ-38-جنيه-ولدينا-احتياطي-يكفي-لـ-6-شهور

قال الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، إن الحكومة غير قلقلة بشأن توفير السلع الأساسية، وهناك احتياطي من السلع يكفي لمدة 6 أشهر، مشيرًا إلى القمح حيث لدينا احتياطي يقدر بـ 6 أشهر تكفينا، موجها الشكر للفلاح على استجابته للمبادرة التي أطلقتها الدولة بتوريد القمح.

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وكشف "مدبولي"، خلال مؤتمر صحفي، على هامش اجتماع الحكومة الإسبوعي، إلى أن تكلفة زيادة توريد القمح أو فرق السعر العالمي يكلف الدولة 23 مليار جنيه.

بالنسبة لزيت الطعام، قال رئيس الوزراء، إن الرصيد يكفي لـ 6 أشهر أيضًا، مشيرًا إلى أن "مصر تستورد 90 % من زيت الطعام "المادة الخام"، والطن كان بـ 750 دولار، اليوم بـ 1750 دولار بزيادة 1000 دولار، نحن نستهلك زيات التموين 70 ألف طن شهريا، يعني 850 ألف طن سنويا، بقدر 850 مليون دولار، الزيادة المفروض تكون 25 %".

وتابع: "لو طبقت السعر العالمي على إزازة الزيت كانت المفروض تباع بحوالي 38 جنيه، لكن كل الزيادة اللي حصلت كانت من 17 جنيه لـ 23 جنيه، وهذه خطوات تتخذها الدولة المصرية لتخفيف الأعباء على المواطنين".

وأردف: "كما أننا لم نحرك سعر السولار إلا مؤخرًا، لأنه يؤثر على أشياء أخرى كثيرة، وهذا له كلفة على الدولة، لكن نحاول أن نستوعب هذا الأمر".

ونوه: "ونحاول اليوم أن نوثق ما تقوم به الدولة، في حين أن الدول الأخرى مررت غالبيتها زيادة الأسعار على مواطنيها، لكننا ننظر دائما للبعد الاجتماعي، ونمرر أقل القليل على المواطن المصري".

وأكد: "الدولة المصرية تبذل أقصى جهدها للتعاون مع هذه الازمة التي لم يراها العالم منذ 100 سنة، ولا يوجد لدينا قلق فيما يتعلق بتدبير السلع الأساسية، لكن دور المواطنين أن ننظر إلى الظروف الصعبة الموجودة، ونحاول بقدر الإمكان نرشد الاستهلاك، لأن هذا يخفف من العبء خاصة الدولاري".

واختتم: "الدولة ستظل تخطط أن يكون لديها احتياطي كافي من السلع الاستراتيجية، وهنشتغل على إنه مينزلش عن 6 شهور".

الحكومة: تأجيل زيادة أسعار الكهرباء لمدة 6 شهور

كان الدكتور مصطفى مبدولي، رئيس مجلس الوزراء، قد قال إنه الحكومة أجلت أي زيادات في أسعار الكهرباء لمدة 6 أشهر تخفيفًا على المواطنين، وذلك بناء على توجيهات من الرئيس عبد الفتاح السيسي، مشيرًا إلى أن أي زيادة هتحصل في الأسعار سوف ننظر قبلها إلى الوضع العالمي.