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القاهرة في الأربعاء 15 يونيو 2022 02:51 مساءً - محمد السيد - /704575/برقم-الجلوس-ننشر-نتيجة-الشهادتين-الابتدائية-والإعدادية-بالأزهر

اعتمد الدكتور محمد الضوينى، وكيل الأزهر، صباح اليوم الأربعاء، نتيجة الشهادتين الابتدائية والإعدادية الأزهرية للعام ‏الدراسى 2021/2022‏‎.‎

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نتيجة الشهادتين الابتدائية والإعدادية بالأزهر

ويمكن الاستعلام عن النتيجة برقم الجلوس عبر الرابط التالي:

https://azhar.gov.eg/StudentsGate/login.aspx

نسبة نجاح الشهادة الابتدائية 83.43%

وشهدت النتيجة تفوقًا للفتيات على البنين فى الشهادتين الابتدائية والإعدادية، حيث بلغت ‏نسبة النجاح فى الفتيات في الشهادة الابتدائية 83.43%، ‏وعددهن 69940 طالبة، فى حين بلغت نسبة البنين ‏‏74.78%، وعددهم 75673 طالبًا بنسبة نجاح عامة 78.96%، وأما نتيجة الشهادة ‏الإعدادية فبلغت نسبة النجاح فى الفتيات 77.90%، وعددهن 66170 طالبة، فى حين ‏بلغت نسبة البنين ‏‏63.58%، وعددهم 75662 طالبًا بنسبة نجاح عامة 70.29%.‎

بوابة الأزهر الإلكترونية

وقدم وكيل الأزهر التهنئة لكل الطلاب الناجحين، مطالبا الطلاب ببذل مزيد من الجهد لتحقيق أهدافهم، لبناء مستقبل مشرق لمصر، كما طالب الطلاب الذين لم يوفقوا ويجتازوا امتحانات الدور الأول بضرورة المذاكرة والشد على أيديهم حتى يتمكنوا من ملاحقة زملائهم وعدم التخلف عنهم موجهًا بنشر النتيجة على بوابة الأزهر الإلكترونية، تيسيرا على الطلاب.

خطوات معرفة نتيجة الشهادة الإعدادية الأزهرية الترم الثاني 2022

وكانت قد زادت نتائج البحث عن رابط بوابة الأزهر الإلكترونية لنتائج الشهادة الابتدائية والإعدادية، وذلك للاستعلام عن نتيجة الشهادة الإبتداية والإعدادية عبر بوابة الأزهر.

ويمكن التعرف على نتيجة الشهادة الإعدادية والإبتدائية 2022، من خلال موقع الازهر الشريف وموقع البوابة الإلكترونية للأزهر، وموقع الأزهر التعليمي من خلال الرابط التالي حيث يستطيع الطلاب الاستعلام عن نتيجتهم برقم الجلوس واسم الطالب.

رابط بوابة الأزهر الإلكترونية للنتائج 2022

نتيجة الشهادة الابتدائية والإعدادية

يمكن للطلاب الراغبين في متابعة نتيجة الشهادة الابتدائية والإعدادية الأزهرية، اتباع الخطوات التالية:

1- الدخول على الرابط الرسمي لبوابة الأزهر الشريف من هـــنـــا.

2-اختيار قطاع المعاهد الأزهرية.

3- اختيار أيقونة الطالب من أعلى القائمة

4-اختيار نتائج الامتحانات.

5- ستتوفر النتيجة فور اعتمادها وتحميلها على الموقع.

وكان قد تنفقد الدكتور سلامة داود، رئيس قطاع المعاهد الأزهرية، لجان امتحانات الفقه لطلاب العلمي بالشهادة الثانوية في يومها الأول، بمعهد فتيات مدينة نصر، وذلك للاطمئنان على سيرها والالتزام بالتعليمات الخاصة نحوها، فضلا عن توفير المناخ الملائم للطلاب لتأدية امتحاناتهم.