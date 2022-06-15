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القاهرة في الأربعاء 15 يونيو 2022 02:51 مساءً - محمد السيد - /704574/وفد-الاتحاد-العماني-لكرة-القدم-يزور-النادي-الأهلي-اليوم

حرص وفد الاتحاد العماني لكرة القدم، اليوم الأربعاء، قيام زيارة بمقر النادي الأهلي بالجزيرة، وكان في استقباله الدكتور سعد شلبي، المدير التنفيذي.

ويرصد دوت الخليج التفاصيل:

فيما وضم اتحاد كرة القدم العماني، كلا من يحيى بن محفوظ الكليبي، مدرب بنادي عمان، وسالم بن طالب العجمي، مدرب بنادي الخابورة، وعبدالعزيز منصور الريامي، مدرب بنادي بهلاء.

نتيجة مباراة الأهلي والمصري بالسلوم

الجدير بالذكر أن تمكن النادي الأهلي من إحراز هدف التقدم في مرمى المصري بالسلوم، وذلك ضمن منافسات دور الـ 32 لبطولة كأس مصر، تحت قيادة المدرب العام سامي قمصان، بدلًا من المدير الفني بيتسو موسيماني العائد من الإجازة التي حصل عليها .

أحرز هدف الأهلي الوحيد اللاعب أحمد عبد القادر في الدقيقة 58 من عمر اللقاء، بعدما نجح في وضع الكرة من داخل منطقة الجزاء على شمال حارس المصري بالسلوم.

تشكيل الأهلي لمباراة المصري بالسلوم

ودخل النادي الأهلي المباراة بالتشكيل التالي: مصطفي شوبير محمود وحيد - رامي ربيعه - محمد هاني - كريم فؤاد محمد محمود - احمد نبيل كوكا احمد عبد القادر محمد شريف - حسام حسن - زياد طارق

مباراة الأهلي وإيسترن كومباني

ويدخل النادي الأهلي، هذه المباراة رغبة في تحقيق الفوز في البطولة، لضمان استمراريته في المنافسة على نزع الصدارة من الزمالك، والتي يحتلها الأخير برصيد 44 نقطة من إجمال خوض 20 مباراة.

أمام النادي الأهلي، فيحتل المركز الثالث في جدول ترتيب الدوري برصيد 37 نقطة، جمعهما من الفوز في 11 مباراة وتعادل في 4 مواجهات، وخسر لقاء وحيد أمام المصري، ويتبقى له 3 مؤجلات أمام كل من إنبي، الجونة، الإسماعيلي.