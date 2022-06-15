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القاهرة في الأربعاء 15 يونيو 2022 02:51 مساءً - محمد السيد - /704573/البنك-العربي-الأفريقي-يوفر-شهادة-اميرالد-لمدة-10-سنوات-فرصة-تحوش

أعلن البنك العربي الأفريقي عن توفير شهادة اميرالد لمدة 10 سنوات ضمن شهادات ادخار البنك العربي الأفريقي والتى يقبل عليها الكثيرون لتأمين مستقبلهم بإدخار مبلغ من المال، ويقدم دوت الخليج تفاصيل شهادة اميرالد ومميزات شهادات الادخار من البنك العربي الأفريقي الدولي.

شهادة اميرالد من البنك العربي الأفريقي - تكون الفائدة على شهادة اميرالد 10 سنوات من البنك العربي الأفريقي بقيمة ( %10.31 شهريً، 10.5 % ربع سنوي 10.6% نصف سنوي، 10.8% سنوي 77% آخر المدة). - نوع الفائدة: ثابتة طوال مدة الشهادة. - دورية الصرف شهرية. - الحد الأدنى للشهادات: 5000 جنيه. - مدة الشهادات: 10 سنوات. مميزات شهادات البنك العربي الأفريقي يوفر البنك العربي الأفريقي العديد من المميزات على شهادات الادخار ويمكن رصد أبرزها من خلال الآتي: - عائد تنافسي معفي من الضرائب. - متوفرة في 3 أنواع (ذات عائد ثابت، ذات عائد متغیر، ذات عائد ثابت و متغیر) - الاختيار من بين مجموعة متنوعة من شهادات اميرالد التي توفر لك مدد للشهادة تبدأ من 3 سنوات وحتى 10 سنوات. - حرية اختيار دورية صرف العائد (يومية - شهرية - ربع سنوية - نصف سنوية - سنوية). - تصدر الشهادة بفئة 1000 جنيه ومضاعفاتها بحد ادنى 5000 جنيه. - يسمح باسترداد قيمة الشهادة بعد مرور 6 أشهر من تاريخ الإصدار وفقا لجدول الاسترداد بـ البنك العربي الأفريقي الدولي.

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