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القاهرة في الأربعاء 15 يونيو 2022 02:51 مساءً - محمد السيد - /704571/بمسلسل-وأغنية-جديدة-أحمد-الشامي-يعيش-حالة-من-النشاط-الفني-تفاصيل

دوت الخليج يكشف الأعمال الجديدة لـ أحمد الشامي

أحمد الشامي مسلسل الرواية

يستعد الفنان والمطرب أحمد الشامي لـ تصوير مسلسل يحمل اسم الرواية وذلك خلال شهر يوليو المقبل وأوضح أن دوره خلال أحداث العمل سيكون مفاجأة للجمهور.

ويشارك أحمد الشامي في بطولة مسلسل الرواية، عدد من النجوم مثل أحمد فهمي، ومحمود عبدالمغني، وشيري عادل، وأيتن عامر، وعايدة رياض، وآخرين.

ويشار أن مسلسل الرواية تدور أحداثه في 10 حلقات، ويتولى إخراج المسلسل أمير شوقي، ومن المقرر عرضه خلال الفترة المقبلة.

ومن ناحية أخرى، يستعد أحمد الشامي حاليا لطرح أغنية جديدة مع فريق واما بالتزامن مع موسم الصيف لعام 2022 وتحمل الأغنية الجديدة اسم “مش حلوة بس”.

أغنية “مش حلوة بس” من كلمات وألحان عزيز الشافعي، وتوزيع توما، وإنتاج نجوم ريكوردز وهاي واي برودكشن، ويستعد الشامي مع فريق واما لطرح أغنية ثانية وفي مرحلة التحضير لها الآن ولكن لم يتم الاستقرار علي اسم الأغنية بعد.

وفيما يخص الحفلات، سيحيي الفنان أحمد الشامي، مجموعة من حفلات الصيف مع فريق واما ومن المقرر أن يكشفا عن عدد كبير من المفاجآت خلال الفترة المقبلة.

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وفي سياق آخر، كان آخر ظهور إعلامي للفنان أحمد الشامي من خلال لقائه ببرنامج الستات ميعرفوش يكدبوا عبر شاشة قناة cbc الفضائية، وخلال لقائه كشف سر مهم في حياته حيث كان يعمل دليفري في فترة من حياته، معلقًا: "بعد ما دخلت الأوبرا سافرت مع الأوركسترا أمريكا ورحت لأستاذ هناك”.

وتابع: “واكتشفت إنه بياخذ على الحصة 125 دولار فنزلت اشتغلت دليفري علشان أدفع له ثمن الحصص، الشغل مش عيب"، مشيرًا إلى أنه يعمل حاليًا على إنشاء مدرسة فنون قريبًا، معلنًا عن مشاركته خلال الفترة المقبلة في مسلسل من 10 حلقات فقط.

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