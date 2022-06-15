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القاهرة في الأربعاء 15 يونيو 2022 02:51 مساءً - محمد السيد - /704572/فرنسا-اعتقال-قيادي-بارز-فى-تنظيم-داعش-بمالى

أعلن المتحدث باسم الجيش الفرنسي لوكالة "أ ف ب" الفرنسية بأن فى إطار عملية برخان لمكافحة الإرهاب قامت القوات الفرنسية المنتشرة فى مالى بإعتقال قيادي كبير فى تنظيم داعش

دوت الخليج

ليلة القبض على القيادي الداعشي

وذكر المتحدث بأن :" فى ليلة 11-12 يونيو قامت قوات عملية برخان الفرنسية فى مالى بإلقاء القبض على أمية ولد البقاعي أحد أبرز الشخصيات فى تنظيم داعش فى الصحراء الكبري".

ويذكر أن رئاسة الأركان الفرنسية قد أعلنت أمس الثلاثاء بأن القوات الفرنسية ستغادر قاعدة "ميناكا" العسكرية الواقعة فى شمال شرقي مالى، وذلك فى خطوة تسبق المرحلة الأخيرة من أنهاء وجود قوات "برخان" الفرنسية فى مالى.

وصرح الجنرال باسكال ياني:" بأن الجيش الفرنسي سيغادر بشكل رسمي قاعدة "ميناكا" العسكرية الواقعة شمال شرقى مالى وسيتم تسليمها للقوات المالية".

نهاية الصيف الموعد النهائي لفرنسا فى مالى

وأشار إلى أن القوات الفرنسية ستغادر مالى فى نهاية الصيف مع نقل معقلهم الرئيسي فى "جاو" إلى القوات المسلحة المالية لافتا إلى :"عدم وجود لدي فرنسا خطط بنقل تاكوبا إلى النيجر".

ويذكر أن الرئيس الفرنسى إيمانويل ماكرون قد صرح فى فبراير الماضي بأن فرنسا تعتزم سحب جميع قواتها من مالى

ويشار إلى انه فى ابريل الماضي وفى إطار سحب قوة "برخان" الفرنسية من مالى فقد قام الجيش الفرنسي بتسليم قاعدة "غوسي" الواقعة فى شمال البلاد إلى القوات المسلحة المالية.