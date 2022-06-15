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القاهرة في الأربعاء 15 يونيو 2022 02:51 مساءً - محمد السيد - /704569/وكيل-الأزهر-يعتمد-نتيجة-الشهادتين-الابتدائية-والإعدادية

اعتمد الدكتور محمد الضوينى، وكيل الأزهر، صباح اليوم الأربعاء، نتيجة الشهادتين الابتدائية والإعدادية الأزهرية للعام ‏الدراسى 2021/2022‏‎.‎

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نتيجة الشهادتبين الابتدائية والإعدادية الأزهرية

وشهدت نتيجة الشهادتين الابتدائية والإعدادية تفوقًا للفتيات على البنين فى الشهادتين الابتدائية والإعدادية، حيث بلغت ‏نسبة النجاح فى الفتيات في الشهادة الابتدائية 83.43%، ‏وعددهن 69940 طالبة، فى حين بلغت نسبة البنين ‏‏74.78%، وعددهم 75673 طالبًا بنسبة نجاح عامة 78.96%، وأما نتيجة الشهادة ‏الإعدادية فبلغت نسبة النجاح فى الفتيات 77.90%، وعددهن 66170 طالبة، فى حين ‏بلغت نسبة البنين ‏‏63.58%، وعددهم 75662 طالبًا بنسبة نجاح عامة 70.29%.‎

وقدم وكيل الأزهر التهنئة لكل الطلاب الناجحين، مطالبا الطلاب ببذل مزيد من الجهد لتحقيق أهدافهم، لبناء مستقبل مشرق لمصر، كما طالب الطلاب الذين لم يوفقوا ويجتازوا امتحانات الدور الأول بضرورة المذاكرة والشد على أيديهم حتى يتمكنوا من ملاحقة زملائهم وعدم التخلف عنهم، موجهًا بنشر النتيجة على بوابة الأزهر الإلكترونية، تيسيرا على الطلاب.

خطوات معرفة نتيجة الشهادة الإعدادية الأزهرية الترم الثاني 2022

وخصص الأزهر الشريف، بوابة الأزهر الإلكترونية لمعرفة نتيجة الشهادة الاعدادية الأزهرية 2022 الترم الثاني، للطلاب وأولياء الأمور الراغبين في معرفة نتيجة الشهادة الاعدادية الأزهرية، عن طريق الدخول على بوابة الأزهر الإلكترونية نتيجة الشهادة الإعدادية 2022.

ويمكن للطلاب الراغبين في متابعة نتيجة الشهادة الإعدادية الأزهرية، اتباع الخطوات التالية:

1- الدخول على الرابط الرسمي لبوابة الأزهر الشريف.

2- اختيار قطاع المعاهد الأزهرية.

3- اختيار أيقونة الطالب من أعلى القائمة.

4- اختيار نتائج الامتحانات.

5- ستتوفر النتيجة فور اعتمادها وتحميلها على الموقع.

نتيجة الشهادة الابتدائية الأزهرية على بوابة الأزهر 2022

كما تتيح بوابة الأزهر الإلكترونية، خدمة معرفة نتيجة الشهادة الابتدائية الأزهرية عبر الموقع الرسمي للأزهر الشريف. وكان الدكتور سلامة داود، رئيس قطاع المعاهد الأزهرية، تفقد لجان امتحانات الفقه لطلاب العلمي بالشهادة الثانوية في يومها الأول، بمعهد فتيات مدينة نصر، للاطمئنان على سيرها والالتزام بالتعليمات الخاصة نحوها، وتوفير المناخ الملائم للطلاب لتأدية امتحاناتهم.