انت الان تتابع تفاصيل خبر حقيقة صورة محمد إبراهيم بـ التليفزيون من كوريا.. واللاعب يرد حصرياً على موقعنا

القاهرة في الأربعاء 15 يونيو 2022 02:51 مساءً - محمد السيد - /704566/حقيقة-صورة-محمد-إبراهيم-بـ-التليفزيون-من-كوريا-واللاعب-يرد

رد محمد إبراهيم لاعب منتخب مصر وسيراميكا كليو باترا، على حقيقة صورة التليفزيون المتداولة له عبر مواقع التواصل الاجتماعي، حيث طالته الشائعات التي أكدت على أن رغم هزيمة المنتخب أمام المنتخب الكوري بنتيجة ثقيلة 4/1، إلا أن هذا لم يشغل بال اللاعب وقام بشراء بعض الأجهزة الكهربائية.

ويرصد دوت الخليج التفاصيل

وحرص اللاعب، على الرد على هذه الشائعات، من خلال ستوري عبر حسابه الخاص بموقع “ انستجرام”، كاتباً “ حسبي الله ونعمة الوكيل”، وموضحاً أن هذه الصورة هي لسرير طبي وليست لشاشة تليفزيون كما أشاع البعض.

عودة بعثة المنتخب

وعادت بعثة المنتخب الوطني من كوريا، محملة بهزيمة برباعية مقابل هدف، وسط أجواء مشحونة بالحزن والقلق على أداء المنتخب الذي ظهر به خلال مباراة الأمس الودية أمام منتخب كوريا.

ويستعد منتخب مصر لمباراته القادمة أمام نظيره مالاي ، في الجولة الثالثة من عمر تصفيات كأس أمم إفريقيا 2023، على ملعب استاد القاهرة.

وحقق منتخب مصر الفوزعلى غينيا، بهدف دون رد، في المباراة التي جمعتهما على ملعب استاد القاهرة الدولي.

مباراة مصر وكوريا

وكانت قد انتهت أحداث مباراة منتخب مصر أمام نظيره كوريا الجنوبية، بنتيجة بأربع أهداف مقابل هدف للفراعنة، في اللقاء الذي إقيم علي ملعب سيول”.

وأحرز منتخب كوريا الهدف الأول عن طريق هوانج يوي جو في الدقيقة 16 بعدما سدد كرة عرضية برأسية في مرمى الشناوي.

فيما أحرز منتخب كوريا الهدف الثاني عن طريق اللاعب كيم يونج في الدقيقة 22، وسط سيطرة وخطورة كبيرة من جانب هجوم المنتخب الكوري، ولم يظهر لاعبو المنتخب المصري أي خطورة على حارس منتخب كوريا، باستثناء الهدف الأول الذي تم تسجيله من جانب مصطفى محمد في الدقيقة 39 من زمن الشوط الأول ، وبعدها تم إسدال الستار على نهايته بهذه النتيجة.

وأحرزالهدف الثالث للمنتخب الكوري عن طريق اللاعب تشو جي سونج فى الدقيقة 84.

تشكيل منتخب مصر أمام كوريا

فى حراسة المرمي:محمد الشناوي

فى خط الدفاع: ياسر إبراهيم وعمر جابر ومحمود الونش وعمر كمال

فى خط الوسط:عمرو السولية ومهند لاشين وأحمد رفعت وأحمد حمدي

فى خط الهجوم:إبراهيم عادل، مصطفي محمد.