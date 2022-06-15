رئيس الوزراء: تأجيل تطبيق زيادة أسعار الكهرباء لمدة 6 أشهر

احمد وائل عمر - القاهرة في الأربعاء 15 يونيو 2022 02:31 مساءً - قال الدكتور مصطفي مدبولي ، رئيس الوزراء، أن هناك توجيهات من رئيس الجمهورية بتحمل الدولة العبء الأكبر من الزيادات للتخفيف عن المواطن المصري، موضحا أنه سيتم تأجيل تطبيق أي زيادة أسعار الكهرباء لمدة 6 أشهر.

وتابع فى مؤتمر صحفي مجلس الوزراء اليوم استعرض عدد مهم من الاجراءات والقرارات التي تخص التعامل مع الازمة الروسية الاوكرانية وتوجيهات رئيس الجمهورية بتحمل الدولة العبء الاكبر من الزيادات العالمية.

وتابع فى مؤتمر صحفي بمقر مجلس الوزراء، أن اخر 3 افتتاحات رئاسية تخص الامن الغذائي المصري، موضحا أن الدولة المصرية تستثمر بأرقام كبيرة لتوفير الأمن الغذائي.