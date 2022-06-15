برقم الجلوس.. تعرف علي نتيجة الشهادتين الابتدائية والإعدادية الأزهرية

احمد وائل عمر - القاهرة في الأربعاء 15 يونيو 2022 02:31 مساءً -

اعتمد فضيلة الدكتور محمد الضوينى، وكيل الأزهر، صباح اليوم الأربعاء، نتيجة الشهادتين الابتدائية والإعدادية الأزهرية للعام ‏الدراسى 2021/2022‏‎.‎

وشهدت النتيجة تفوقًا للفتيات على البنين فى الشهادتين الابتدائية والإعدادية، حيث بلغت ‏نسبة النجاح فى الفتيات في الشهادة الابتدائية 83.43%، ‏وعددهن 69940 طالبة، فى حين بلغت نسبة البنين ‏‏74.78%، وعددهم 75673 طالبًا بنسبة نجاح عامة 78.96%، وأما نتيجة الشهادة ‏الإعدادية فبلغت نسبة النجاح فى الفتيات 77.90%، وعددهن 66170 طالبة، فى حين ‏بلغت نسبة البنين ‏‏63.58%، وعددهم 75662 طالبًا بنسبة نجاح عامة 70.29%.‎