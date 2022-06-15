بالتعاون مع الاتحاد المصري للفروسية.. وزارة الداخلية تنظم فعاليات نهائي بطولة الجمهورية للفروسية

احمد وائل عمر - القاهرة في الأربعاء 15 يونيو 2022 02:31 مساءً - نظمت وزارة الداخلية بالتعاون مع الاتحاد المصري للفروسية، مسابقة نهائي بطولة الجمهورية للفروسية "لقفز الموانع والتقاط الأوتاد"، والتي أُقيمت خلال الفترة من 7/6 حتى 12/6/2022م على مضمار وادي الفروسية التابع لوزارة الداخلية، والذي يُعد صرح رياضي يدعم الريادة المصرية في مجال رياضة الفروسية.. وقد شارك في البطولة عدد (342) فارساً في مباريات الفروسية، وعدد (36) فارس في مسابقة التقاط الأوتاد.

ويُعد تنظيم البطولة على ملاعب وادي الفروسية، انعكاسا لما توليه وزارة الداخلية من اهتمام بالغ في مجال رياضة الفروسية، وتوفير كافة السبل التي تساهم في خلق الأجواء التنافسية بمقاييس عالمية وتجهيز وادي الفروسية بفندق مجهز لإقامة المتنافسين بالإضافة إلى توفير سيارات إسعاف بالأطقم الطبية، وكذا سيارات كهربائية لنقل الجماهير، وأماكن لانتظار السيارات.. كما تم توفير إسطبلات ذات سعة كبيرة للخيول المشاركة في البطولات وأماكن مناسبة لإيوائها تستوعب أعداد كبيرة منها مزوده بأحدث الوسائل والخدمات البيطرية، فضلاً عن تهيئة وتطوير وادي الفروسية لاستقبال المنافسات ليلاً عقب إنشاء منظومة متطورة من إضاءة الملاعب.

وفى ختام فعاليات المنافسات تم توزيع الجوائز على الفائزين بالمراكز الأولى وذلك بحضور السيد / وزير الشباب والرياضة، ورئيس وأعضاء الاتحاد المصري للفروسية، ومن جانبهم أشاد المشاركين بالمستوى المتميز لوادي الفروسية وتجهيزه وفقاً للمواصفات القياسية العالمية وتزويد الملاعب بأحدث الوسائل المعتمدة دولياً بما يؤهلها لاستقبال كافة المنافسات الدولية في رياضة الفروسية