الوزراء يوافق على استضافة مؤسسات جامعات المعرفة الدولية فرع لجامعة ”نوفا”

حمدي عبدالله - القاهرة في الأربعاء 15 يونيو 2022 02:30 مساءً - وافق مجلس الوزراء على مشروع قرار رئيس الجمهورية، بشأن قيام مؤسسات جامعات المعرفة الدولية، باستضافة فرع داخل مصر لجامعة "نوفا" ومقرها الرئيسي بدولة البرتغال.

تأتى هذه الخطوة فى إطار توجه الدولة إلى تطوير منظومة التعليم العالي والبحث العلمي، والعمل على تعزيز الصلات بين هذه المنظومة ومثيلاتها في بلدان العالم، مع توفير فرص التعليم العالي العالمية داخل الدولة والحفاظ على الهوية الوطنية للطلاب المصريين.

ومن المقرر أن يضم فرع جامعة نوفا في مصر، 3 كليات، هي: كلية نوفا لإدارة الأعمال والاقتصاد، وكلية نوفا للعلوم والتكنولوجيا، وكلية نوفا لإدارة المعلومات، وهناك برنامج فى الهندسة البيئية، والهندسة الصناعية.