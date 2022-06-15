أخبار مصرية

رئيس الوزراء يهنئ محافظ المنوفية وأبناء المحافظة بعيدها القومي

0 نشر
0 تبليغ

حمدي عبدالله - القاهرة في الأربعاء 15 يونيو 2022 02:30 مساءً - بعث الدكتور مصطفى مدبولى رئيس مجلس الوزراء برقية تهنئة للواء إبراهيم أبو ليمون محافظ المنوفية ، هنأه خلالها وقيادات الأجهزة التنفيذية وشعب المنوفية بالعيد القومى الـ 116 للمحافظة.

حيث جاء فى نص البرقية " يسرنى أن أبعث إليكم وإلى أبناء محافظة المنوفية أخلص التهانى وأطيب التمنيات بمناسبة العيد القومى للمحافظة ، و إننى إذ أنتهز هذه المناسبة أرجو لكم ولأبناء المحافظة دوام التوفيق والسداد لما فيه خير وإزدهار مصرنا الغالية ".

يذكر أن محافظة المنوفية تحتفل يوم 13 يونيو من كل عام بذكرى حادثة دنشواى تلك الملحمة التي جسدت بطولة وتضحيات الشعب المنوفي ضد بطش الإحتلال الإنجليزي والتى تعد مثالاً للعزة والكرامة والوطنية .

فاطمة نصر

فاطمة نصر

محررة صحفية خريجة إعلام قسم صحافة, أحرر أخبار وتقارير من السوشيال ميديا والتوك شو أدرك حجم الإشاعات المنتشرة في الإعلام الجديد، لذا فإن عملي أشبه بالمحقق أبحث أدقق أتتبع جميع الروابط لأصل إلى ما أطمئن إلى أنه الحقيقة

إقرأ ايضا

قد تقرأ أيضا