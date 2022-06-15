رئيس الوزراء يهنئ محافظ المنوفية وأبناء المحافظة بعيدها القومي

حمدي عبدالله - القاهرة في الأربعاء 15 يونيو 2022 02:30 مساءً - بعث الدكتور مصطفى مدبولى رئيس مجلس الوزراء برقية تهنئة للواء إبراهيم أبو ليمون محافظ المنوفية ، هنأه خلالها وقيادات الأجهزة التنفيذية وشعب المنوفية بالعيد القومى الـ 116 للمحافظة.

حيث جاء فى نص البرقية " يسرنى أن أبعث إليكم وإلى أبناء محافظة المنوفية أخلص التهانى وأطيب التمنيات بمناسبة العيد القومى للمحافظة ، و إننى إذ أنتهز هذه المناسبة أرجو لكم ولأبناء المحافظة دوام التوفيق والسداد لما فيه خير وإزدهار مصرنا الغالية ".

يذكر أن محافظة المنوفية تحتفل يوم 13 يونيو من كل عام بذكرى حادثة دنشواى تلك الملحمة التي جسدت بطولة وتضحيات الشعب المنوفي ضد بطش الإحتلال الإنجليزي والتى تعد مثالاً للعزة والكرامة والوطنية .