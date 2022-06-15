محافظ المنيا يناقش تصميمات مشروعات الأسواق والمواقف بقرى «حياة كريمة»

جدة - نرمين السيد - بحث أسامة القاضى محافظ المنيا، مع وفد الشركة الوطنية للمقاولات العامة، التصميمات الخاصة بمشروعات وحدات الإطفاء والأسواق والمواقف، بقرى المبادرة الرئاسية "حياة كريمة".





واستعرض محافظ المنيا عددا من النماذج والتصميمات لمشروعات المواقف والأسواق، وذلك لاختيار الأفضل والأنسب لقرى محافظة المنيا، ووجه المحافظ بالتنسيق المستمر بين كل الجهات المعنية والمتابعة الميدانية المستمرة لإنهاء جميع متطلبات وإجراءات البدء فى تنفيذ هذه المشروعات التى تتكامل مع باقى مشروعات المبادرة الرئاسية، لتحسين مستوى الخدمات التى تمس الاحتياجات اليومية للمواطن. وأعلن المحافظ عن إنشاء 78 مشروعا، منها 28 سوقا و30 موقف سيارات و20 وحدة إطفاء، ضمن مشروعات المبادرة الرئاسية حياة كريمة بقرى المرحلة الاولى التى تستهدف 192 قرية، مشيرا إلى توفير جميع الأراضى بمعرفة الوحدات المحلية لإنشاء تلك المشروعات، تمهيدا للبدء فيها. وأكد القاضى أن تلك المشروعات تأتى فى إطار خطة المبادرة الرئاسية لتطوير الريف المصرى "حياة كريمة"، والتى تهدف إلى توفير الخدمات الأساسية للمواطنين بالقرية، وتحقيق التنمية المستدامة.

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