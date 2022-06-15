بروتوكول بين غرفة الملابس الجاهزة وجامعة عين شمس لدعم أنشطة البحوث والتدريب

جدة - نرمين السيد - وقعت غرفة صناعة الملابس الجاهزة والمفروشات باتحاد الصناعات، بروتوكول تعاون مع كلية التربية جامعة عين شمس، لتقديم كافة الخدمات البحثية والتعليمية والتدريبية والاستشارية المشتركة بين الطرفين.





وقع البروتوكول أيمن صالح نائب رئيس جامعة عين شمس والدكتور حازم راشد عميد كلية التربية جامعة عين شمس ومحمد عبد السلام رئيس غرفة صناعة الملابس الجاهزة والمفروشات ووكيل لجنة التدريب والتعليم الفنى باتحاد الصناعات، وذلك بمقر الجامعة.

وقال محمد عبد السلام رئيس غرفة صناعة الملابس والمفروشات، إن الاتفاق يتضمن مساهمة مركز التميز التربوى التابع لجامعة عين شمس، فى انشاء مركز متخصص فى البحوث والدراسات الاقتصادية والاجتماعية والصناعية لخدمة المجتمع الصناعى وخاصة قطاع الملابس الجاهزة، كما يتولى إعداد الدراسات والبحوث والمسوح والإحصائيات وغيرها من المجالات التى تحتاج إليها الغرفة لدعم أنشطتها البحثية والتدريبية، فضلا عن توفير الخبراء والمستشارين والفنيين المتخصصين فى المجالات المطلوبة.

وأضاف أن المركز سيقدم المساعدة للغرفة فى التخطيط لكافة الخدمات التعليمية والتدريبية والاستشارية التى يحتاج إليها القطاع بطرقة عملية ممنهجة بما ينعكس على تطوير الصناعة ورفع مستوى وقدرات العاملين فيها.

وأوضح عبد السلام أنه فى المقابل ستتولى الغرفة توفير كافة المتطلبات والخطط المالية اللازمة لتنفيذ كافة الأنشطة والبرامج المتفق عليها بين الطرفين، والمشاركة فى عقد المؤتمرات وملتقيات التوظيف والمعارض الخيرية التى يتفق على تنفيذها الطرفان داخل جامعة عين شمس.

من ناحيته، أكد الدكتور أيمن صالح نائب رئيس جامعة عين شمس، أن جميع إمكانيات الجامعة مسخرة ومتوفرة ليس فقط لطلاب الجامعة ولكن لجميع فئات المجتمع، لافتا إلى أن هذا البروتوكول بداية لتعاون أكبر فى جميع المجالات، وأن الجامعة ملتزمة بتوفير جميع الخبرات والدراسات المطلوبة للتعاون مع الغرفة لتطوير قطاع الملابس.