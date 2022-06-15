عاجل- مدبولى: لدينا احتياطى قمح للخبز المدعم يكفى 6 أشهر

جدة - نرمين السيد - وأضاف مدبولى خلال مؤتمر صحفى اليوم الأربعاء: "لدينا احتياطى من القمح للخبز المدعم يكفى لمدة 6 أشهر، ولدينا مخزون استراتيجى من زيت الطعام يكفى لمدة مماثلة". وأشار رئيس مجلس الوزراء إلى أن الدولة المصرية تتحمل العبء الأكبر من زيادة الأسعار وتمرر الجزء الأصغر للمواطن، مؤكدا أن الدولة حرصت على عدم تحريك سعر السولار منذ 3 سنوات وذلك كونه يؤثر على أسعار عدد كثير من السلع المهمة للمواطنين وتحملت تكلفة زيادته العالمية.

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