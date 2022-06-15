عاجل.. مدبولى: إرجاء أى زيادة على الكهرباء حتى نهاية العام لتخفيف الأعباء

جدة - نرمين السيد - وأضاف مدبولى خلال مؤتمر صحفى، اليوم الأربعاء، أن الدولة تستثمر مبالغ كبيرة فى المشروعات القومية من أجل تحقيق الأمن الغذائى والتخفيف عن المواطنين.
وأشار إلى أن تم إرجاء أى زيادة على فاتورة الكهرباء حتى نهاية العام الحالى لتخفيف الأعباء على المواطنين، وذلك تنفيذا لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسى.
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