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جاء ذلك عقب تكليف الرئيس عبد الفتاح السيسى، رئيس الجمهورية لمؤسسة حياة كريمة وذلك خلال زيارته لقرية غرب أسوان، وهى أحدى القرى المتضررة من أزمة السيول التى شهدتها محافظة أسوان نتيجة موجة الطقس السيئ نهاية العام الماضى، وخلال الزيارة تفقد الرئيس عدد من المنازل التى تعرضت لأضرار نتيجة السيول، واستمع سيادته لشرح من مسئولى مؤسسة حياة كريمة حول التدخلات العاجلة التى ستقوم بها المؤسسة فى التعامل مع هذه الأزمة فى جميع القرى المتضررة فى أسوان بالتعاون والتنسيق مع أجهزة الدولة.
واستقبل أهالى قرية غرب أسوان هذا الحدث بحفاوة بالغة موجهين الشكر للرئيس على اهتمامه بهم وحرصه على زيارتهم بنفسه ووقوفه بجانبهم وقت الأزمة كما أعربوا عن شكرهم وامتنانهم لمؤسسة حياة كريمة بما تقدمه لهم من خدمات والتى حققت لهم الحياة الكريمة، جاء ذلك بحضور اللواء اشرف عطية محافظ اسوان والمهندس محمد الصديق مدير القطاع الهندسى بمؤسسة حياة كريمة والدكتور محمد صلاح المنسق الميدانى بالمحافظة وعدد من المتطوعين بالمؤسسة.
حيث استطاع الفريق الهندسى بمؤسسة حياة كريمة الانتهاء من إحلال وتجديد البيوت بعد ازالتها وإعادة بناءها من جديد وتشطيبها بالكامل، وذلك بداية من شهر نوفمبر الماضى بعد تعرضها للضرر، ويأتى ذلك إيماناً من مؤسسة حياة كريمة بدورها المجتمعى تجاه المواطنين الأكثر احتياجاً بجميع قرى ومراكز الجمهورية وذلك لتوفير سبل الحياة الكريمة.
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر حياة كريمة تنتهى من إحلال وتجديد منازل أهالى غرب أسوان (صور) على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
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