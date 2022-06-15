مشروعات تعيد الحياة لجنوب سيناء (فيديوجراف)

جدة - نرمين السيد - تواصل محافظة جنوب سيناء، تنفيذ مجموعة من المشروعات المهمة، والتى تهدف إلى توفير حياة كريمة للمواطنين، وتعزيز مكانة المحافظة محليا وعالميا، لما تتمتع به من مكانة سياحية كبرى.





فى الفيديوجراف التالى يرصد "دوت الخليج" مشروعات حياة كريمة فى جنوب سيناء. وتم رصف ازدواج الطريق الساحلى بالطور، ورفع كفاءة كورنيش المدينة، واستكمال الأسفلت وصب أعمدة سور طريق كورنيش قرية الجبيل، مع استمرار الأعمال الإنشائية لمستشفى دهب بتكلفة 560 مليونا.

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