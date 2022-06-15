«الأعلى للإعلام»: تسليم 100 ترخيص جديد وشهادة توفيق أوضاع للصحف غدا

وذكر بيان صادر عن المجلس اليوم أنه من المقرر أن تستكمل لجان التراخيص بالمجلس، الأسبوع المقبل، عملها فى مراجعة وفحص جميع الطلبات والمستندات المقدمة من أصحاب الشأن لإصدار تراخيص الوسائل الإعلامية والمواقع الإلكترونية والتأكد من اكتمال شروط الإخطارات الخاصة بالصحف الورقية، للبدء فى إصدار تراخيص جديدة.
ووجه المجلس الدعوة للإعلاميين، والممثلين القانونيين عن 100 صحيفة ومنصة إعلامية، لحضور احتفالية تسليم التراخيص وشهادات توفيق الأوضاع التى أصدرها المجلس وفقا للقانون رقم 180 لسنة 2018 واللوائح الصادرة تنفيذا له.
وأكد المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام سعادته بحالة التجاوب والتواصل البناء مع مختلف المنصات الإعلامية، والتى أثمرت عن إصدار التراخيص الجديدة، وشهادات توفيق الأوضاع القانونية، وهو ما يعكس رغبة متبادلة فى النهوض بمنظومة الإعلام الوطنى، وتمهيد الطريق لتحقيق نقلة نوعية تضمن تعزيز دور ومكانة الإعلام لخدمة التنمية والأهداف الوطنية.
وأوضح المجلس أنه يسعى لتعزيز الحرية لكافة الوسائل الإعلامية، وتوفير كل الضمانات والامكانيات التى تساعد فى ضبط أداء الممارسة الإعلامية والصحفية، دون اغفال أهمية وضرورة التنظيم المؤسسى للكيانات الإعلامية والصحفية، الذى يصون نبل غاياتها، ويحمى مصالح مقدمى الخدمة ومستقبليها.
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